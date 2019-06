Stand: 07.06.2019 05:02 Uhr

Ex-Finanzminister Brodkorb mit neuer Aufgabe

Von Stefan Ludmann, NDR 1 Radio MV.

Neuer Job für Mathias Brodkorb: Der SPD-Landtagsabgeordnete übernimmt nach seinem überraschenden Rücktritt als Finanzminister die Umwelt- und Klimapolitik in der Fraktion. Brodkorb ist jetzt klimapolitischer Sprecher. Er meldete sich am Donnerstag mit einer ersten Pressemitteilung zu Wort. Überschrift: "Städte müssen sich gegen Klimawandel wappnen."

Ganz neue Funktion innerhalb der Fraktion

Die Funktion des Klimaschutz-Experten gab es in der Regierungsfraktion bisher nicht. Es sei Brodkorbs Wunsch gewesen, die Aufgabe zu übernehmen, so ein Sprecher. Offenbar reagieren die Sozialdemokraten damit auch auf die Debatte um mehr Klimaschutz. Brodkorb sagte NDR 1 Radio MV, das Thema liege ihm seit Jahren am Herzen. Er sei nicht umsonst Greenpeace-Mitglied. Bei Klima- und Umweltschutz gehe es um Nachhaltigkeit und ethische Fragen, zum Beispiel den Konsumverzicht zugunsten nachfolgender Generationen. "Das ist ein Zukunftsthema, das mir besonders wichtig ist", sagte Brodkorb. Der 42-jährige ist jetzt Mitglied im Rechts- und im Agrarausschuss des Landtags.

Rücktritt erst Ende April

Brodkorb trat Ende April als Finanzminister überraschend zurück. Als Grund nannte er das zerrüttete Vertrauensverhältnis zu Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD). Die beiden Sozialdemokraten galten zuvor lange als gegenseitige Widersacher. In einem jüngsten Beitrag im Politikmagazin "Cicero" kritisiert Brodkorb Schwesig indirekt. Es geht dabei nicht um Brodkorbs neues Themenfeld "Klima und Umwelt", sondern um die Lage der SPD

Streitthema: Neuauflage der Großen Koalition

Es sei die sozialdemokratische "Ursünde neuerer Zeit" gewesen, schreibt Brodkorb in dem Magazin, am Abend der Bundestagswahlen im September 2017 das Ende der Großen Koalition zu verkünden. Dieses Versprechen sei "unnötig und voreilig" gewesen. Der Bruch dieses Versprechens habe die Glaubwürdigkeit der SPD und ihres Führungspersonals zerstört. Am Wahlabend war die Vize-Parteivorsitzende Schwesig die erste SPD-Frontfrau, die das Ende des Regierungsbündnisses mit der Union verkündete. Später - nach dem Scheitern der Jamaika-Verhandlungen zwischen Union, Grünen und FDP - warb sie für eine Neuauflage.

SPD mit einem "Glaubwürdigkeits- und Vertrauensproblem"

In dem Beitrag warnt Brodkorb die SPD vor einem weiteren Linksschwenk. Die Partei habe zuallererst ein Glaubwürdigkeits- und Vertrauensproblem und kein programmatisches. Der Vertrauensverlust lasse sich nur durch neue Personen und eine Führung mit Charisma sowie Regierungs- und Lebenserfahrung ausgleichen. Wichtig seien Würde und Durchsetzungsfähigkeit. Die Wähler wollten sich in der politischen Führung wiedererkennen. In Anspielung auf die zurückgetretene Partei- und Fraktionsvorsitzende Andrea Nahles formuliert er: "Wer immer wieder mit Pippi Langstrumpf-Liedern und Bätschi-Auftritten von sich reden macht, hat schon die Mindestvoraussetzung dafür zerstört, dass einem die Menschen zuhören."

Partei an einer historischen Klippe

Die SPD steht nach Brodkorbs Meinung an einer historischen Klippe. Der Austritt aus der Großen Koalition würde da "in den Abgrund führen". Denn er würde viele Wähler der Mitte verprellen, die die SPD aus "wohlverstandenem Eigeninteresse" an der Regierung sehen wollten. Zum Abschluss bringt Brodkorb einen "Willy-Brandt-Klassiker": Erst das Land, dann die Partei.

