Stand: 08.05.2025 11:04 Uhr Unfall mit Schulbus bei Leezen: 21 Kinder leicht verletzt

In Leezen im Landkreis Ludwigslust-Parchim sind bei Unfall mit einem Schulbus am Mittwoch 21 Kinder und eine Betreuerin leicht verletzt worden. Zunächst war von mindestens 13 verletzten Kindern die Rede, die Polizei hat die Angaben am Donnerstag aktualisiert. Die Drittklässler waren auf dem Rückweg vom Schwimmunterricht, als der Busfahrer plötzlich bremsen musste. Mehrere Kinder sollen bei der Bremsung nach vorn gestürzt und anschließend über Schmerzen am Kopf und an Armen und Beinen geklagt haben. 14 von ihnen wurden vorsorglich ins Krankenhaus nach Schwerin gebracht. Sie konnten mittlerweile schon wieder entlassen werden.

Bus und Auto kollidierten leicht - kein Schaden

Der Unfall passierte ersten Erkenntnissen zufolge gegen 13.40 Uhr. Laut Polizei musste der Busfahrer bremsen, weil neben ihm ein Autofahrer losgefahren sei. Dabei soll es auch zu einer leichten Kollision zwischen Auto und Bus gekommen sein, bei der aber kein Schaden entstanden ist.

