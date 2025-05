Stand: 08.05.2025 09:29 Uhr Gedenken an den 80. Jahrestag der Befreiung

In Gedenken an den 80. Jahrestag der Befreiung gibt es in der Haff-Müritz-Region am Donnerstag zahlreiche Veranstaltungen, unter anderem am Mahnmal für die Opfer des Faschismus nahe des Bahnhofs in Neustrelitz. In der Historischen Nervenheilanstalt Domjüch in Neustrelitz feiert das Stück "Nach 1000 Jahren im Mai" von der Theater- und Orchester GmbH Neubrandenburg/Neustrelitz Premiere. In der szenischen Collage werden Erinnerungen, Lieder und Texte aus der Zeit nach dem Kriegsende vorgetragen. Die Premiere ist ausverkauft, weitere Aufführungen sind bis Ende Mai geplant.

In Pasewalk wird ein Zeichen der Erinnerung an der Gedenkstätte Leninhain an der Fischerstraße im Friedenspark gesetzt. Das Museum in Strasburg lädt Bürgerinnen und Bürger um 15 Uhr zu einer stillen Gedenkminute am Denkmal für die Verfolgten des Naziregimes ein. Vorgelesen werden Erinnerungen von Strasburgern an den April und den Mai 1945. Auf dem Gelände des ehemaligen Außenstandortes "Waldbau" des Konzentrationslagers Ravensbrück in Neubrandenburg wird ab 14 Uhr der Opfer gedacht. Bis zum 14. Mai gibt es auf dem Marktplatz in Neubrandenburg zudem die Wanderausstellung "Stolen Memory". Gezeigt werden sogenannte "Effekte", persönliche Gegenstände, die den Häftlingen in den Konzentrationslagern abgenommen wurden. In Waren wird um 17 Uhr an der Gedenkanlage "Die Mutter" ein Kranz niedergelegt, anschließend spielt das Warener Blasorchester. Den ganzen Nachmittag über finden in Demmin Veranstaltungen, wie Kundgebungen und Demonstrationen statt. Der Verkehr in der Innenstadt ist hiervon betroffen.

