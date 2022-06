Evgenia Shakirova: "Das Dorf war Kampfgebiet - alles wurde zerbombt" Stand: 23.06.2022 15:45 Uhr Für die Konditorin Evgenia Shakirova ist es bereits die zweite Flucht. Schon 2014 ist sie aus ihrer Heimat Lugansk wegen des Krieges in die ukrainische Hauptstadt Kiew gezogen.

Von dem Café, in dem Evgenia zuletzt als Konditorin und Köchin gearbeitet und Lehrkurse für Kinder gegeben hat, ist nichts übrig geblieben. "Ich habe eine sehr gute Freundin, Marjana", erzählt Evgenia. "Sie ist auch meine Nachbarin, ihre Eltern leben schon lange Zeit in Deutschland." Am ersten Tag des Krieges zieht Evgenia zu ihrer Freundin aufs Dorf. "Und dann haben wir angefangen, den Nachbarn zu helfen - haben gefragt, wer was braucht."

"Das Dorf war Kampfgebiet und deshalb gab es kein Gas, Wasser, Strom und Kommunikation. Alles wurde zerbombt. Und als dieser Tag gekommen ist, als wir nicht mehr bleiben konnten, sind wir weggefahren. In zwei Tagen wurden dann alle Frauen und Kinder evakuiert. Die Männer sind geblieben, um zu verteidigen."

Was nimmt man mit, wenn man fliehen muss?

Evgenias Tochter packt ihre Lieblingsspielzeuge ein, der Sohn nimmt ein Gemälde mit, das Freunde ihm geschenkt haben. "Das ist alles, nichts mehr. Wir hatten Angst um unser Leben und um das Leben unserer Kinder. Als wir noch im Dorf waren und als wir gesehen haben, wie die Häuser zerbombt wurden - und wenn man sieht, wie die Leute panisch aus den Häusern laufen - dann ist nichts wichtig, außer das Leben deiner Kinder."

Freunde und Familie bleiben zurück

Zurück bleiben Freunde der Familie. "Freunde, die jetzt die Ukraine verteidigen. Männer und deren Frauen, die nicht fliehen konnten." Zurück bleiben auch ihre Eltern, die Evgenia hier in Mecklenburg-Vorpommern sehr vermisst. "Ich vermisse nichts Materielles, es hat keine Bedeutung für mich. Für mich ist wichtig, dass unsere Kinder das ruhige Leben zurückbekommen, das sie vorher hatten."

Hilfe für die Familien ist auch "Hilfe für die Ukraine"

"Ich bin glücklich. Dass ich unter Leuten bin, die helfen und von denen ich mich beschützt fühle. Was die Leute in diesem Land für uns machen, dafür bin ich sehr dankbar. Das ist die größte Emotion gerade. Hilfe für meine Familie bedeute auch Hilfe für die Ukraine."

