Erster Offshore-Windpark ohne staatliche Förderung geplant Stand: 05.11.2021 10:25 Uhr Das spanische Unternehmen Iberdrola plant nach eigenen Angaben den ersten Offshore-Windpark in der deutschen Ostsee ohne staatliche Förderung

Das Projekt mit dem Namen „Windanker“ soll 2026 ans Netz gehen. Nach Angaben der Stiftung Offshore Windenergie sind ohne Förderung bisher nur zwei Windparks in der Nordsee geplant.

Investitionen von 800 Millionen Euro geplant

Bei dem geplanten Park soll der Strom nicht zu einer vorher festgelegten Marktprämie vergütet, sondern über langfristige Verträge mit Abnehmern vermarktet werden. Das spanische Unternehmen will 800 Millionen Euro in das neue Projekt investieren. Iberdrola-Deutschland-Chefin Iris Stempfle sagte, das Unternehmen könne vor Ort bestehende Erfahrungen und Synergien nutzen. Denn der neue Windpark liegt in der Nähe von zwei anderen Iberdrola-Windparks zwischen Rügen und Bornholm. Gemeint ist der sogenannte Baltic Hub mit einer Gesamt-Leistung von 1,1 Gigawatt. Der Windpark „Wikinger“ war 2018 ans Netz gegangen, Baustart für „Baltic Eagle“ soll kommendes Jahr sein.

Geplante Gigawatt-Leistungen zu niedrig?

Gegenwärtig sind in der deutschen Nord- und Ostsee laut Stiftung Offshore Windenergie 27 Windparks mit einer Gesamtleistung von 7,76 Gigawatt am Netz. Die gesetzlichen Ausbauziele liegen bei 20 Gigawatt bis 2030 und 40 Gigawatt bis 2040. Kritiker halten diese für zu niedrig. Es müssten laut Studien bis 2045 70 Gigawatt sein, um die Klimaziele zu erreichen.

