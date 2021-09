Erster Brennschnitt für Brücke am Königsstuhl Stand: 30.09.2021 06:23 Uhr In Stralsund wird heute das erste Stahlteil für für die neue Brücke am Königsstuhl zugeschnitten. Die Schwebekonstruktion soll schon nächstes Jahr für Besucher zugänglich sein.

Mit einem ersten Brennschnitt beginnen heute bei der Stralsunder Firma Ostseestaal die Arbeiten für die neue Aussichtsplattform am Königsstuhl auf Rügen. Das Stahlbauunternehmen fertigt Segmente, aus denen später am Königsstuhl die neue Besucherbrücke montiert wird. Bei dem symbolischen erste Brennschnitt wird eine Stahlplatte im Brennschnittverfahren auf die richtige Größe gebracht. Die Stralsunder Firma fertigt wesentliche Teile für den Rundweg am Königsstuhl. Ostseestaal arbeitet als Subuntunernehmen für eine Stahl- und Metallbaufirma aus Lauterbach auf Rügen, die das Aussschreibungsverfahren für die 90 Meter lange und 19 Meter breite hängende Brückenkonstruktion gewonnen hatte.

An zwei Masten hängende Brücke

Die Bauarbeiten zu dem neuen Hochplateau am Kreidefelsen auf Rügen haben bereits begonnen. Für die Gründung wurde 48 Meter tief in die Kreide gebohrt. Darauf kommen dann Fundamente mit zwei Abspannmasten, die die Schwebekonstruktion später halten sollen. Den Besuchern soll ein Ausblick über Königsgrab, den Königsstuhl und den Victoriafelsen geboten werden. Die neue Besucherbrücke soll Mitte 2022 fertig sein.

Hoffnung auf nachhaltigen Tourismus

Diese Lösung ist notwendig geworden, weil der Kreidefelsen aufgrund natürlicher Prozesse immer weiter abgetragen wird. Mit der Schwebekonstruktion soll vor allem die alte Aussichtsplattform direkt auf dem Kreisefelsen ersetzt und dadurch der Felsen vom Gewicht entlastet werden. Die Stadt Sassnitz erhofft sich von der neuen Aussichtsplattform auch neue Impulse für einen naturverträglichen und nachhaltigen Tourismus. Das Projekt soll insgesamt rund 7,6 Millionen Euro kosten, das Land unterstützt das Vorhaben mit knapp 7,2 Millionen Euro.

