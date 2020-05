Stand: 12.05.2020 06:20 Uhr - NDR 1 Radio MV

Erneute Proteste gegen Corona-Beschränkungen

In vielen Orten in Mecklenburg-Vorpommern haben Menschen gegen die Einschränkungen wegen der Corona-Pandemie protestiert. In Neubrandenburg zogen am Montagabend rund 300 Menschen um den Ring.

Verstöße gegen Abstandsgebot - Polizei greift nicht ein

Die Neubrandenburger Polizei griff nicht ein, obwohl die Demonstration nicht angemeldet war und sich auch kein Veranstalter zu erkennen gab. Auch haben die Teilnehmer nach Beobachtungen von NDR 1 Radio MV vielfach gegen das Abstandsgebot verstoßen. In Rostock kamen auf dem Neuen Markt gut 300 Menschen zusammen.

Mehrere Aktionen in der Landeshauptstadt

In Schwerin war die Polizei bei nicht angemeldeten Protesten am Pfaffenteich mit 40 Beamten im Einsatz - bei rund 150 Teilnehmern. Etwa 50 Menschen schlossen sich in Schwerin an einer weiteren Protestaktion vor der Staatskanzlei an - initiiert von einer AfD-Lokalpolitikerin. Demonstrationen gegen die Einschränkungen wegen der Corona-Pandemie gab es auch in Stralsund, Greifswald, Waren, Demmin und Malchow.

