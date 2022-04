Erfolgreiches Laichprojekt für Meerforellen Stand: 15.04.2022 11:00 Uhr Der Landesangelverband in Mecklenburg-Vorpommern freut sich über ein gutes Jahr für die Meerforelle. Im Wallensteingraben bei Wismar laichen dank einer neuen Fischtreppe mehr der Lachsfische als in den Vorjahren.

Am Wallensteingraben in Moidentin bei Wismar ist eine neue Fischtreppe entstanden. Sie wurde für über 400.000 Euro gebaut, um speziell Meerforellen optimale Laichbedingungen zu bieten. Geleitet wird das Projekt vom Landesanglerverbandes in Mecklenburg-Vorpommern.

Mehr Meerforellen dank Fischtreppe und Besatzprogramm

Inzwischen sind dank der neuen Fischtreppe zahlreiche Laichgruben zu finden. Mario Voigt vom Landesangelverband konnte 178 protokollieren. 2018, als viele Wasserläufe nahezu ausgetrocknet waren, wurden lediglich zwölf Laichgruben gezählt. Entscheidend dazu beigetragen hat die Fischtreppe in Moidentin. Von ihr profitieren nicht nur die aus der Ostsee kommenden Meerforellen. Geholfen hat zudem das Besatzprogramm, das vor rund zehn Jahren mit Meerforellen aus der Beke und der Kösterbeck im Landkreis Rostock gestartet ist. Jetzt ist das Aussetzen der Jungfische aber nicht mehr nötig, weil die Nachzucht auf natürlichem Weg erfolgreich war, erklärt Voigt. Tolle Bestände seien durch die Fischtreppe entstanden.

Augenmerk auf Zuläufe legen

Die Fischtreppen müssen gleichmäßig sein mit ruhigen und auch schnell fließenden Bereichen, damit Fische jeder Größe sie schaffen. Holger Jonas vom Verein Salmoniden- und Gewässerschutz sorgt dafür, das Fehler der Vergangenheit nicht wiederholt werden. Die Konstruktion von Fischtreppen ist eine Wissenschaft für sich, mit dem Ziel verlorengegangene natürliche Wasserläufe zu ersetzen. Künftig wird es aber auch wichtiger den Zuläufen aus Bächen und Gräben fernab der Fischtreppen noch mehr Aufmerksamkeit zu schenken, so Jonas.

