Ende der Maskenpflicht im Unterricht trotz steigender Infektionen? Stand: 03.03.2022 15:11 Uhr Schüler in Mecklenburg-Vorpommern müssen vom 7. März an keine Masken mehr im Unterricht tragen. Mitte Februar hatte die Landesregierung diese Entscheidung getroffen, aber das Land verzeichnet täglich mehr Corona-Infektionen.

Die Krankenstände und Quarantäne-Zahlen an den Schulen sind hoch. Trotzdem soll ab dem 7. März die Maskenpflicht im Unterricht aufgehoben werden. Die Empfehlung zum Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes bleibt bestehen. In den Pausen, wenn sich Kinder und Jugendliche im Schulgebäude bewegen, muss der Mund-Nasen-Schutz weiterhin getragen werden.

Wer sich sicherer fühlt, darf Maske weiterhin tragen

"Es wird diese Pflicht nicht mehr geben. Aber natürlich als Empfehlung, wenn die Eltern und die Schülerinnen und Schüler sich sicherer fühlen, können sie selbstverständlich die Maske aufsetzen", so Bildungsministerin Simone Oldenburg (Linke) im Februar. Für Michael Blanck, Lehrer und Landeschef des Verbandes Bildung und Erziehung, kam das unerwartet: "Natürlich ist ein Unterrichten ohne Maske einfacher. Aber der Zeitpunkt überrascht natürlich, zumal sich in den letzten Tagen zeigt, dass die Inzidenzen nicht gerade nach unten gehen."

Die Hygienevorschrift für Schülerinnen und Schüler, sich in der Schule in definierten Gruppen zu bewegen, soll zum 7. März aufgehoben werden. Das dreimalige Testen pro Woche bleibt hingegen erst einmal erhalten.

Weniger Tests, gleichbleibendes Infektionsmanagement

In einem zweiten Schritt sollen ab dem 21. März Schülerinnen und Schüler nur noch zweimal pro Woche getestet werden. Sollten Corona-Fälle auftreten, greift das bisherige Kontaktpersonenmanagement, das entsprechend der neuen Regelungen gegenwärtig vom Landesamt für Gesundheit und Soziales (LAGuS) angepasst wird. Positiv getestete Schülerinnen und Schüler müssen in Quarantäne, Mitschülerinnen und Mitschüler werden separat unterrichtet. Schülerinnen und Schüler der Klasse, in der das positive Testergebnis vorliegt, werden für mindestens fünf Tage zum Schutz eine Maske tragen und täglich getestet.

