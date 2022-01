Eisbär-Nachwuchs im Rostocker Zoo: Es sind Mädchen Stand: 31.01.2022 15:39 Uhr Die Eisbärenzwillinge, die Mitte November im Rostocker Zoo geboren wurden, sind Mädchen. Dies hätten Tierpflegerinnen bei einem kurzen Check- Up der Babys festgestellt, sagte Zoodirektorin Antje Angeli.

"Beide Jungtiere sind fit und augenscheinlich gesund", so Angeli weiter. "Das kleinere Eisbären-Mädchen wiegt 7,8, das größere 9,2 Kilogramm. Beide sind putzmunter." Die Zwillinge laufen bereits in den Nachbarboxen umher und werden immer verspielter, wie es weiter hieß. "Beide sind gut genährt und zeigen eine normale Entwicklung", so die Zoodirektorin. Jetzt startet der Zoo einen Namensaufruf für die beiden. Vorschläge können bis zum 9. Februar eingereicht werden. Bis die beiden kleinen Bären durch die Außenanlage des Polariums tapsen, soll es noch mindestens bis März dauern.

Lange Eisbären-Geschichte im Zoo Rostock

Seit 1956 leben Eisbären im Rostocker Zoo. Am 17. Dezember 1963 kam im Zoo zum ersten Mal Nachwuchs auf die Welt - so wie jetzt war es damals ein Zwillingspärchen. Insgesamt sind bislang 35 Eisbärenjungtiere im Rostocker Zoo aufgewachsen, eines von ihnen wurde per Hand aufgezogen. Der Zoo Rostock führt das Internationale Eisbärenzuchtbuch und unterstützt als offizielles Arctic Ambassador Center seit mehreren Jahren Polar Bears International (PBI), eine Artenschutzorganisation, die sich dem Schutz der Eisbären und dem Erhalt ihres Lebensraumes, der Arktis verschrieben hat. Der Eisbär gilt als gefährdete Art - vor allem der Meer-Eis-Verlust als Folge des Klimawandels ist die größte Bedrohung für ihr Überleben. Weltweit sollen noch 23.000 Tiere in freier Wildbahn leben, in Zoos werden rund 280 Eisbären gehalten.

Weitere Informationen Es sind Zwillinge: Eisbären-Nachwuchs im Rostocker Zoo Die Eisbären Sizzel und Akiak aus dem Rostocker Zoo sind Eltern geworden. Gleich zwei Babys wurden geboren. mehr 45 Min Das System Zoo Eisbären, Tiger und Affen sind Publikumsmagnete im Zoo. Wie geht es den Tieren? Ist eine bessere Haltung möglich? 45 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | 31.01.2022 | 16:00 Uhr