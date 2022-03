Drese kritisiert "nicht ausreichende Schutzmaßnahmen" Stand: 18.03.2022 15:55 Uhr Mecklenburg-Vorpommerns Gesundheitsministerin Stefanie Drese (SPD) übt massive Kritik am neuen Infektionsschutzgesetz. Dieses wurde am Freitag von Bundestag und Bundesrat verabschiedet.

Damit wurden umfangreiche Lockerungen der Coronamaßnahmen beschlossen und eine Rechtsgrundlage geschaffen, die ab dem 20. März 2022 nur noch einen Basisschutz mit Masken- und Testvorschriften für Krankenhäuser, Pflegeeinrichtungen und ambulante Pflegedienste, Arztpraxen und Rettungsdienste vorsieht.

Nicht ausreichend, zu unkonkret und zu kompliziert

Drese und Vertreter aller anderen Bundesländer halten das neue Infekionsschutzgesetz allerdings für nicht vertretbar. Es beinhalte "nicht ausreichende Schutzmaßnahmen, zu unkonkrete Vorgaben und kompliziert umsetzbare Regelungen", so die Gesundheitsministerin. Außerdem kämen die "geänderten gesetzlichen Rahmenbedingungen des Bundes zum falschen Zeitpunkt, da wir inmitten eines dynamischen Pandemiegeschehens sind", sagte Drese in der Debatte des Bundesrates.

AUDIO: Drese kritisiert neues Infektionsschutzgesetz (1 Min) Drese kritisiert neues Infektionsschutzgesetz (1 Min)

Die Lage ist angespannt

Mit dem nun beschlossenen Infektionsschutzgesetz würde signalisiert werden, dass sich die Corona-Lage entspannt hätte. Genau das Gegenteil ist aber der Fall, was sich besonders im Gesundheitssystem zeigen würde: "Die Belastung und Belegungszahlen der Krankenhäuser in Mecklenburg-Vorpommern sind so hoch wie nie in der Corona-Pandemie." Laut Drese würden 30 Prozent des Personals ausfallen, erste Stationen werden geschlossen, Operationen verschoben und Notfallpatienten umgelenkt. "In den Krankenhäusern – und nicht nur dort – wird seit Wochen Unglaubliches geleistet, aber kaum jemanden interessiert es noch", so Drese.

AUDIO: Drese: "Pandemie lässt sich nicht per Gesetz beenden" (9 Min) Drese: "Pandemie lässt sich nicht per Gesetz beenden" (9 Min)

MV stimmt dem Gesetz trotzdem zu

"Um zu verhindern, dass im Kampf gegen die Verbreitung von Covid-19 eine komplette Regelungslücke entsteht, sehen wir von einer Anrufung des Vermittlungsausschusses ab und stimmen wie alle Länder dem Gesetz zu", so Drese im Bundesrat. Mecklenburg-Vorpommern macht aber von der Übergangsregelung Gebrauch. Nach dieser werden bis zum 2. April 2022 Maskenpflicht, Abstandsregelungen und 3G-Regeln beibehalten.

Service Bürgertelefone zum Coronavirus Ministerien, Behörden und Verbände in Mecklenburg-Vorpommern haben Bürgertelefone und Hotlines für Fragen zum Coronavirus geschaltet. Hier finden Sie eine Übersicht. mehr

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Die Nachrichten | 18.03.2022 | 15:00 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Coronavirus