Drei Demonstrationen gegen Corona-Maßnahmen Stand: 13.01.2022 06:49 Uhr An drei Orten im Land haben Menschen gegen die Corona-Maßnahmen demonstriert. Die größte Versammlung fand in Wolgast statt, zwei kleinere im Landkreis Rostock.

In Mecklenburg-Vorpommern sind am Mittwochabend rund 2.000 Menschen auf die Straße gegangen, um gegen die Corona-Politik von Bund und Land zu demonstrieren. Bei der größten Veranstaltung in Wolgast schätzt die Polizei die Teilnehmerzahl auf 1.500.

Polizeiliche Ermittlungen in mehreren Fällen

Die Demonstrationen verliefen ohne größere Zwischenfälle, die Polizei hat aber in mehreren Fällen Ermittlungen eingeleitet. In Wolgast zum Beispiel gegen einen Mann, der eine Deutschlandfahne mit einer aufgedruckten Banane und auch ein Messer dabei hatte. Ihm wird "Verunglimpfung des Staates und seiner Symbole" sowie ein Verstoß gegen das Versammlungsgesetz vorgeworfen. Auch gegen einen weiteren Mann mit einem Messer wird ermittelt, ebenso wie gegen vier Teilnehmer, die sich nach Polizeiangaben dauerhaft geweigert haben, die vorgeschriebene Maske aufzusetzen.

Protest ohne Veranstalter in Bad Doberan

Im Landkreis Rostock fanden zwei Protestaktionen statt. In Bad Doberan waren rund 300 Menschen einem Demonstrationsaufruf in den sozialen Netzwerken gefolgt. Ein Veranstalter gab sich am Abend nicht zu erkennen - auch hier hat die Polizei die Ermittlungen aufgenommen. In Gnoien haben sich etwas mehr als 170 Menschen an einem Protestzug durch die Stadt beteiligt.

