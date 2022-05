Digitale Bildung: Thementag bringt Experten und Engagierte zusammen Stand: 20.05.2022 13:20 Uhr Der Landeselternrat Mecklenburg-Vorpommern veranstaltet in Neubrandenburg einen landesweiten Thementag zur digitalen Bildung. Im Mittelpunkt sollen die Chancen und Probleme der Digitalisierung an Schulen und Berufsschulen stehen. Beitrag anhören 1 Min

"24 Stunden für die digitale Bildung" - unter diesem Motto bringt der Landeselternrat Schüler, Eltern und Lehrer mit Medienpädagogen, Schulträgern sowie Fachleuten aus Wirtschaft und Verwaltung in den Austausch. Bis Sonnabend Nachmittag gibt es Vorträge, Diskussionen und Workshops - unter anderem zur Medienkompetenz aller Generationen an Schulen, dem sinnvollen Einsatz moderner Medien im Unterricht und zur Anpassung von Lehrplänen an die Digitalisierung.

Engagierte treffen auf Experten

Außerdem werden die Pläne des Landes zur digitalen Landesschule mit Online-Unterrichtsmodulen für allgemeinbildende und Berufsschulen vorgestellt. Digitalisierung sei eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe, um den Schülern modernen Unterricht zu ermöglichen und sie auf die Arbeitswelt vorzubereiten, so Landeselternratssprecher Kay Czerwinski. Der Thementag bringe Engagierte und Experten dafür zusammen.

