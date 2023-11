Deutsche Boxmeisterschaft in Schwerin: VIP-Tickets und Meet & Greet mit Henry Maske gewinnen! Stand: 27.11.2023 08:35 Uhr Wir verlosen VIP-Tickets für das Finale der 100. Deutschen Boxmeisterschaften und ein exklusives Meet & Greet mit Henry Maske am 2. Dezember in Schwerin. Jetzt mitmachen und mit etwas Glück dabei sein. Wir drücken Ihnen die Daumen!

Vom 28. November bis 2. Dezember wird die deutsche Boxsport-Elite zu Gast in Schwerin sein. Sie kämpfen bei der 100. Ausgabe der Deutschen Meisterschaften um die Titel. Gut 200 Boxerinnen und Boxer kämpfen dann in der Palmberg-Arena im Turniermodus gegeneinander. Qualifiziert haben sich die jeweiligen Meister und Vizemeister der Landesverbände. Schirmherr der Jubiläumsausgabe der Deutschen Meisterschaften ist der frühere Olympiasieger und Weltmeister Henry Maske. Sie haben die Chance auf VIP-Tickets für das Finale und ein exklusives Meet & Greet mit Henry Maske am 2. Dezember in Schwerin.

Boxclub Traktor Schwerin als Veranstalter

Laut dem Leiter des Schweriner Bundesstützpunktes Boxen, Paul Döring, hat der Landesverband Mecklenburg-Vorpommern das Ziel, wie im vergangenen Jahr der Landesverband mit den meisten Goldmedaillen zu werden. Veranstalter der Meisterschaften ist der Boxclub Traktor Schwerin. Erst im Sommer dieses Jahres haben die Boxer aus Schwerin sich zum vierten Mal in Folge die deutsche Meisterschaft gesichert. Die Deutschen Meisterschaften im Boxen werden präsentiert von NDR 1 Radio MV und dem Nordmagazin.

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des NDR und deren Angehörige sind nicht gewinnberechtigt. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

