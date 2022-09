"Das Schönste im Herbst": MV wirbt in Metropolen um Gäste Stand: 02.09.2022 09:43 Uhr Mit einer Werbekampagne "Das Schönste am Herbst" speziell in deutschen Metropolen will Mecklenburg-Vorpommerns Tourismusverband Urlauber ins Land locken. Damit soll ein drohender Gästerückgang vermieden werden.

Die Touristiker befürchten, dass die Nachfrage im Herbst so gering bleibt, wie es gerade aussieht. Denn in der aktuellen Umfrage erwarten die Betriebe für September noch eine Bettenauslastung von 65 Prozent, für Oktober aber nur noch von weniger als 50 Prozent. Im Vorjahr hatte sich der große Urlauberandrang in den Sommermonaten bis weit in den Herbst hineingezogen.

Plakate und Anzeigen in Ballungszentren

Der Verband vermutet hinter den abgeschwächten Buchungszahlen zum einen Reise-Alternativen im Ausland, zum anderen eine geringere Reiselust wegen steigender Energie- und Lebensmittelpreise. Vor allem in Zentren wie Hamburg und Berlin soll jetzt mit großen Plakaten sowie mit Zeitungs- und Online-Anzeigen um Gäste für einen Kurzurlaub im Herbst geworben werden.

Kulturangebote und reduzierte Preise

Für zusätzliche Anreize sollen Kulturangebote wie das Usedomer Musikfestival oder die Veranstaltungsreihe Schlösserherbst sorgen. Nach den zum Teil sehr hohen und deshalb oft kritisierten Preisen für Hotels, Pensionen und Ferienwohnungen in der Hochsaison sollen ab November auch wieder Sonderangebote mit Zimmerpreisen von 60, 80 und 100 Euro Urlauber locken. Die Aktion soll dann nach den Feiertagen um den Jahreswechsel bis Anfang April fortgesetzt werden.

