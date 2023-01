Stand: 02.01.2023 15:58 Uhr Dahmen: Autofahrerin fährt in entgegenkommenden Linienbus

Zwischen Dahmen und Seedorf am Malchiner See (Landkreis Mecklenburgische Seenplatte) ist am Montagmittag eine 51-jährige Autofahrerin mit einem entgegenkommenden Linienbus kollidiert. Wie die Polizei mitteilte, ereignete sich der Vorfall auf der Landesstraße 20. Ersten Erkenntnissen zufolge war die Frau zunächst von dieser angekommen und dann in den Bus gefahren. Wie es dazu kam, ist bislang noch unklar. In dem Bus saßen keine Fahrgäste. Laut Polizei wurde bei dem Unfall niemand verletzt. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 15.000 Euro geschätzt.

