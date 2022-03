DRK in MV: Bei Blutspende kostenloser Corona-Antikörper-Test Stand: 16.03.2022 05:49 Uhr Wer beim DRK in Mecklenburg-Vorpommern zwischen 21. März und 16. April Blut spendet, wird kostenlos auf Corona-Antikörper untersucht. So will sich das DRK für die Unterstützung in der Pandemie bedanken.

Der Blutspendedienst des Deutschen Roten Kreuzes im Nordosten bietet Blutspendern im Land einen Monat lang kostenfreie Tests auf Corona-Antikörper an. Wer zwischen dem 21. März bis zum 16. April an einem Aktionsspendentermin teilnehme, könne erfahren, ob und wie viele Corona-Antikörper in dem gespendeten Blut nachweisbar sind, teilte das DRK mit. Mit der Möglichkeit wolle man sich bei den Blutspendern für die Unterstützung in der Pandemiezeit bedanken. "Es ist eine große organisatorische und wirtschaftliche Herausforderung, das Angebot für mehr als 750 Spendetermine im Aktionszeitraum sicherzustellen", so DRK-Sprecher Markus Baulke.

Keinen Einfluss auf Qualität der Blutpräparate

Eine Corona-Infektion, Impfung oder nachgewiesene Antikörper hätten keinen Einfluss auf die Qualität der Blutpräparate oder Auswirkungen für die Transfusionsempfänger, teilte das DRK mit. Aus diesem Grund werde das Blut normalerweise nicht auf Antikörper getestet. Die Ergebnisse des Tests will das Rote Kreuz über den vorhandenen digitalen Spendenservice übermitteln.

