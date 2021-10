Cyberangriff: Bürgerbüros in Westmecklenburg am Montag geschlossen Stand: 17.10.2021 19:53 Uhr Nach dem Hacker-Angriff auf die Computer der kommunalen Verwaltungen bleiben die Bürgerbüros in Schwerin und im Landkreis Ludwigslust-Parchim am Montag geschlossen.

Auch am vierten Tag nach dem Cyberangriff auf die Computer der kommunalen Verwaltungen in Schwerin und im Landkreis Ludwigslust-Parchim sind die Behörden noch nicht wieder voll einsatzfähig. Wie der Landkreis mitteilte, bleibt die Kreisverwaltung des Landkreises Ludwigslust-Parchim am Montag geschlossen. Das betrifft auch die Bürgerbüros im Landkreis. Wann die Bürgerbüros wieder öffnen können, werde am Montag bekanntgegeben. Die Kreisverwaltungen sollen demnach am Dienstag wieder zu den gewohnten Öffnungszeiten erreichbar sein. Dennoch müssten Einwohnerinnen und Einwohner mit Einschränkungen rechnen. E-Mails könnten weiterhin nicht abgerufen und deshalb auch nicht beantwortet werden. Der Landkreis bittet um Verständnis.

Daten verschlüsselt, aber nicht geklaut

Nach dem Cyberangriff mit Schadsoftware auf die Computersysteme dauern die Ermittlungen an. Ein sogenannter Verschlüsselungs-Trojaner hatte Daten verschlüsselt, sie sind deshalb für die Mitarbeiter der Behörden nicht zugänglich. Als dies bemerkt wurde, wurden die Computersysteme heruntergefahren. Nach derzeitigem Ermittlungsstand wurden jedoch keine Daten aus den kommunalen Datenspeichern "geklaut", es seien keine Daten abgeflossen, hieß es. Die Analysen der IT-Spezialisten seien jedoch noch nicht abgeschlossen. Unbekannte Täter hatten am Freitag die Computer-Systeme der Verwaltungen der Stadt Schwerin, des Landkreises Ludwigslust-Parchim und mehrerer Kommunen durch einen Cyberangriff weitgehend lahmgelegt. Viele Dienstleistungen für die Bürger stehen bis auf weiteres nicht zur Verfügung.

Kriminalpolizei ermittelt

Die Stadtwerke Schwerin versicherten, dass die Versorgung mit Strom, Gas und Warmwasser von den Systemen abgekoppelt und deshalb sicher sei. Die Frage, ob Lösegeldforderungen eingegangen sind, konnte Schwerins Oberbürgermeister Rico Bardenschier auf NDR Nachfrage zunächst nicht beantworten. Nach Einschätzung des Landrates Stefan Sternberg (SPD) sind die Kommunen Westmecklenburgs in puncto IT-Sicherheit eigentlich gut aufgestellt. Es gebe ständig neue Sicherheits-Updates. "Es hat uns jetzt mal getroffen. Jetzt haben wir ein großes Problem. Das müssen wir aufarbeiten."

"Da geht es knallhart nur ums Geld"

Für den IT-Sicherheits-Experten Manuel Atug spricht vieles dafür, dass Ransomware ("Erpresser-Software") auf die Computer aufgespielt wurde. Dies gelinge meist dadurch, dass ein Mitarbeiter einen entsprechenden Mail-Anhang oder ein Bild öffnet und dabei unbemerkt die Schadsoftware installiert. Ein anderer Weg, um in ein System einzudringen, liege bei den Schwachstellen der Fernwartung, so Atug. Der Experte wies darauf hin, dass die Täter Daten häufig nicht nur verschlüsselten, sondern auch abzögen, um die Opfer erpressen zu können. Häufig stecke organisierte Kriminalität hinter solchen Angriffen. "Da geht es knallhart nur ums Geld. Das sind nicht 16-jährige Hacker, die noch im Kinderzimmer sitzen und übergewichtig sind und Pickel haben und ein bisschen rumklimpern auf der Tastatur", so Atug.

Viele Computersysteme in einer Hand

In Westmecklenburg ist ein großer Teil der IT-Struktur in Händen der KSM, einer Anstalt des öffentlichen Rechts. An diesem großen IT-Unternehmen, das auch Schulen, Eigenbetriebe der Kommunen und zahlreiche Verwaltungen in Westmecklenburg betreut, sind die Landeshauptstadt Schwerin, der Kreis Ludwigslust-Parchim, die Städte Grabow und Ludwigslust und andere beteiligt.

Vor 14 Tagen: Cyberangriff auf Stadtwerke Wismar

Erst Anfang Oktober waren die Stadtwerke in Wismar Ziel eines Cyberangriffes geworden. Unbekannte waren in die IT-Systeme des Versorgers eingedrungen. Ob Daten der Stadtwerke gestohlen wurden, konnten die Ermittler bisher nicht klären.

