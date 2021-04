Stand: 28.03.2020 11:48 Uhr Coronavirus: Erster Todesfall in Mecklenburg-Vorpommern

Im Rahmen der Corona-Pandemie gibt es den ersten Todesfall in Mecklenburg-Vorpommern. Ein 57-jähriger Mann aus dem Landkreis Ludwigslust-Parchim ist an den Folgen einer bestätigten Corona-Infektion verstorben. Der Betroffene hatte sich Anfang März im Skiurlaub in Österreich aufgehalten.

Mann hatte Vorerkrankungen

Seit etwa einer Woche hatte der Mann grippeähnliche Symptome. Wegen akuter Verschlechterung seines Gesundheitszustandes wurde er am Freitag durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht und ist trotz intensivmedizinischer Behandlung heute früh verstorben. Der Patient wies chronische Vorerkrankungen auf. Das zuständige Gesundheitsamt ermittelt momentan Kontaktpersonen im Umfeld und leitet erforderliche Maßnahmen ein.

