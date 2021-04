Stand: 27.03.2020 07:24 Uhr Coronakrise: Flughafen Laage als Airbus-"Parkplatz"

Die Coronakrise hat auch die Flugbranche hart getroffen. Weltweit ist der Flugbetrieb um etwa 80 Prozent eingebrochen. Auch der Flughafen Rostock Laage bekommt das deutlich zu spüren. Nachdem der reguläre Flugbetrieb eingestellt wurde, ist für alle Beschäftigten Kurzarbeit beantragt worden. Betroffen sind nach Aussage von Geschäftsführerin Dörthe Hausmann sämtliche 182 Mitarbeiter.

Finanzierung des Flughafens gesichert

Je nach Beschäftigungsbereich falle die Kurzarbeit unterschiedlich aus, so Hausmann. Die Finanzierung des Flughafens sei aber vorläufig gesichert. Die Betriebsbeihilfen sind nach Aussage von Hausmann durch die EU bis 2024 genehmigt.

Zusätzliche Einnahmen durch Parkgebühren für Flugzeuge

Eine zusätzliche Einnahmequelle sind derzeit die Parkgebühren für Flugzeuge aus dem Airbus-Werk in Hamburg. Die Maschinen vom Typ A320 sind für den chinesischen Markt produziert, können derzeit aber nicht ausgeliefert werden. Aktuell sind neun Maschinen in Laage, maximal 15 können zwischengeparkt werden.

Auch Lufthansa-Trainingscenter stellt Betrieb ein

In der vergangenen Woche waren alle derzeitigen Verbindungen gestrichen worden - sowohl die Linienflüge nach München als auch die Urlaubsverbindungen nach Ägypten und in die Türkei. Auch der größte externe Mieter auf dem Flughafen-Gelände, das Lufthansa Trainings-Zentrum für angehende Piloten, hat den Flugbetrieb eingestellt. Dabei wurden ebenfalls etwa 50 Mitarbeiter in Kurzarbeit geschickt.

