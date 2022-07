Corona in MV: Fragen und Antworten zu Impfungen und Regeln Stand: 18.07.2022 14:39 Uhr In Mecklenburg-Vorpommern gelten nur noch die Corona-Basisschutzmaßnahmen. Die ständige Impfkommission empfiehlt bestimmten Gruppen eine vierte Impfung, also einen zweiten Booster.

Aktuell gilt in MV die Maskenpflicht in öffentlichen Verkehrsmitteln sowie in Krankenhäusern und Pflegeheimen, wenn vulnerable Gruppen betroffen sind. So gut wie alle darüber hinausgehenden Einschränkungen sind inzwischen ausgelaufen.

Ständige Impfkommission empfiehlt vierte Impfung für Menschen über 70

Die Stiko empfiehlt eine vierte Impfung für vulnerable Personengruppen. Dazu zählen Menschen ab 70 Jahren, Bewohnerinnen und Bewohner von Pflegeeinrichtungen, medizinisches Personal und Pflegekräfte. Die Empfehlung der Stiko gilt auch für Menschen mit Immunschwäche-Krankheiten, das gilt auch für Kinder ab 5 Jahren. Ziel sei es weiterhin, möglichst viele schwere Verläufe von Covid-19, die zu einem Krankenhausaufenthalt oder gar zum Tod führen, zu verhindern. Die EU-Gesundheitskommission empfiehlt eine vierte Corona-Impfung schon für Menschen ab 60 Jahren.