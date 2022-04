Corona an Schulen in MV: Testpflicht nur noch bei Symptomen Stand: 26.04.2022 04:59 Uhr Mecklenburg-Vorpommerns Schüler müssen sich künftig nicht mehr drei Mal pro Woche auf das Coronavirus testen. Ab Freitag (29. April) ist das laut Bildungsministerium nur noch bei Symptomen notwendig.

Die neue Regelung gilt für Schülerinnen und Schüler sowie für Beschäftigte an den Schulen von MV. Wer unter coronatypischen Symptomen wie Husten, Fieber oder Schnupfen leidet, soll sich künftig dann Zuhause testen. Die Tests dafür verteilt die Schule.

Testpflicht vor Prüfungsklausuren entfällt

Mit der Lockerung entfällt von Freitag an auch die Testpflicht vor den Prüfungsklausuren zum Abitur und zur Mittleren Reife für rund 11.500 Jugendliche. Lediglich vor der ersten Abiturprüfung im Fach Deutsch am Mittwoch müssen sich noch einmal alle Abiturienten testen.

Landesschülerrat MV: "Fragwürdiger Schritt"

Der Landesschülerrat spricht von einem fragwürdigen Schitt. Ohne Tests und Maske seien die Schülerinnen und Schüler in Prüfungssituationen stärker gefährdet, so Landesschülerratssprecherin Paula Szumotalski. Am Montag war bereits die Maskenpflicht an den Schulen von MV gefallen. Seitdem gibt es nur noch eine Empfehlung. Landeselternratssprecher Kay Czerwinski appelliert an die Verantwortung der Jugendlichen. Wer Symptome habe, müsse sich auch wirklich testen, um andere nicht zu gefährden.

