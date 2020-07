Stand: 24.07.2020 12:16 Uhr - NDR 1 Radio MV

Corona: Zehn AIDA-Crewmitglieder infiziert

Zehn Mitglieder der Crews der in Rostock liegenden AIDA-Kreuzfahrtschiffe haben sich mit dem Coronavirus infiziert. Das teilte das Landesamt für Gesundheit und Soziales (LAGuS) am Freitag mit. Der Nachweis dieser Infektionen sei Ergebnis der Präventionsmaßnahmen des Unternehmens, um die Arbeitsaufnahme der Frauen und Männer vorzubereiten. Die Crews waren im Laufe der Woche aus ihren Heimatländern in Asien über Rostock-Laage eingeflogen worden.

Saisonauftakt Anfang August geplant

Die Kreuzfahrtlinie plant bislang, ihren Betrieb Anfang August mit kurzen Kreuzfahrten ohne Landgang auf der Ostsee und der Nordsee wieder aufzunehmen. Der Passagierverkehr hat noch nicht begonnen. In enger Abstimmung haben das Gesundheitsamt der Hansestadt Rostock und das Unternehmen AIDA alle erforderlichen Maßnahmen ergriffen.

Weitere Infektionen in Schwerin

Auch bei zwei Erkrankungshäufungen in Schwerin sind nach Angaben des LAGuS weitere Fälle hinzugekommen. So gebe es im Umfeld eines Schweriner Arztes eine weitere infizierte Person. Neben dem Mediziner seien damit drei weitere Personen infiziert. Bei einer Schweriner Familie mit insgesamt acht positiv getesteten Personen wurden fünf weitere Fälle registriert. Dies sind den Angaben zufolge keine Familienmitglieder, sondern kommen aus dem beruflichen Umfeld.

Service Bürgertelefone zum Coronavirus Ministerien, Behörden und Verbände in Mecklenburg-Vorpommern haben Bürgertelefone und Hotlines für Fragen zum Coronavirus geschaltet. Hier finden Sie eine Übersicht. mehr

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Die Nachrichten | 24.07.2020 | 13:00 Uhr