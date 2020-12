Corona: So läuft die Impfung in MV ab

Nach Angaben von Mecklenburg-Vorpommerns Gesundheitsminister Harry Glawe (CDU) werden zunächst Menschen geimpft, die älter als 80 Jahre sind, Pflegekräfte und Ärzte. Danach folgen weitere Bevölkerungsgruppen - vorrangig Risikogruppen. Bundesweit sind 29 Prozent der Bevölkerung 60 Jahre und älter. Sie fallen damit in eine der fünf Kategorien, die laut Ständiger Impfkommission eine höhere Priorität für die Schutzimpfung haben. Auch Personen mit einer besonderen Bedeutung ihrer Tätigkeiten für die Aufrechterhaltung des öffentlichen Lebens sollen eher an der Reihe sein. Ziel ist es laut Glawe, 60 bis 70 Prozent der Bevölkerung im Nordosten zu impfen.

Das Landesgesundheitsministerium geht davon aus, dass MV in einem ersten Schritt etwa 60.000 bis 70.000 Impfdosen verabreicht werden können. Diese würden für 30.000 bis 35.000 Personen reichen, denn jeder muss zweimal geimpft werden. Die Verteilung der Impfdosen in Deutschland soll nach dem Bevölkerungsanteil des jeweiligen Bundeslandes durch den Bund an von den Ländern benannte Stellen erfolgen.

Die Bürger werden nach Angaben von Gesundheitsminister Glawe von den Behörden angeschrieben. Dabei wird ihnen mitgeteilt, wann und an welchem Ort für sie die Impfung durchgeführt werden soll. Es gibt auch Überlegungen, Impftermine per Telefon-Hotlines und auf Websites zu vergeben.

In Mecklenburg-Vorpommern sind zwölf Impfzentren eingerichtet worden. Daneben sollen bis zu 40 mobile Teams Impfungen durchführen. Sie sollen insbesondere in Alten- und Pflegeheimen tätig werden. Impfzentren befinden sich allen Kreisen und kreisfreien Städten. Ab dem zweiten Quartal 2021 soll auch in Impfpraxen geimpft werden. In einer dritten Phase beteiligen sich auch Arztpraxen an den Impfungen. Bislang sind folgende Standorte bekannt: Rostock - Hansemesse, Schwerin - Sport- und Kongresshalle, Parchim - Stadthalle, Trollenhagen - Flughafen, Laage - Flughafen, Stralsund - SIC und Pasewalk.