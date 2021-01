Corona-Schulstart: Viele Schüler bleiben zu Hause Stand: 10.01.2021 10:31 Uhr Eingeschränkter Neustart an Mecklenburg-Vorpommerns Schulen: Während die Abschlussklassen an die Schulen zurückkehren können, müssen die meisten Schüler zu Hause lernen.

Am Montag soll der Unterricht an den Schulen in Mecklenburg-Vorpommern nach Lockdown und Ferien wieder losgehen. Wegen der weiterhin hohen Zahl von Corona-Infektionen werden viele Schüler zu Hause unterrichtet, nur ein Teil darf zum Präsenzunterricht in die Schulen.

Keine Präsenzpflicht, wenig Präsenzunterricht

Grundsätzlich gilt landesweit, dass es bis Ende Januar keine Präsenzpflicht an den Schulen im Land gibt. Kinder sollten möglichst zu Hause betreut werden, rät die Landesregierung. Für das häusliche Lernen sollen die Schüler Aufgaben bekommen. Ab kommender Woche dürfen die Abschlussklassen der allgemeinbildenden Schulen sowie der Berufsschulen zurück in den Präsenzunterricht, damit sie sich auf ihre Prüfungen vorbereiten können. Jüngere Kinder der Klassen 1 bis 6 können in den Schulen betreut werden. Ab Jahrgangsstufe 7 gibt es Distanzunterricht. Klausuren sollen bis zu den Winterferien nicht mehr geschrieben werden.

Verschärfte Regeln an der Seenplatte

Der Kreis Mecklenburgische Seenplatte hat wegen einer Inzidenz über 200 schärfere Regelungen erlassen: Grundsätzlich gilt für alle Distanzunterricht. Nur die Abschlussklassen dürfen dort in die Schulen, für die Kinder der Jahrgangsstufen 1 bis 6 ist nur im "äußersten Bedarfsfall" eine Notbetreuung vorgesehen.

Eltern müssen Notwendigkeit und Gesundheit bestätigen

Für alle Schüler, die ab Montag in die Schule sollen, müssen die Eltern Formulare ausfüllen und sie den Kindern zum Schulstart mitgeben. Sie müssen zum einen bestätigen, dass das Kind nicht anderweitig betreut werden kann und, dass ihr Kind gesund ist und sich in keinem Risikogebiet aufgehalten hat. Liegen diese Erklärungen nicht vor, werden die Kinder wieder weggeschickt.

Maskenpflicht im Unterricht

Im Unterricht, im Schulgebäude sowie auf dem Gelände muss eine Mund-Nase-Bedeckung getragen werden. Schülerpraktika oder Schulfahrten sind grundsätzlich nicht erlaubt und auch der Sportunterricht ist gestrichen. Für Sportgymnasien gibt es aber gesonderte Regeln, die mit dem Gesundheitsamt abgestimmt werden müssen. All diese Regelungen gelten nun zunächst bis Ende Januar.

Bildungsministerium richtet Hotline ein

Fragen sollten möglichst mit der jeweiligen Schule geklärt werden, so das Bildungsministerium. Für dringende Fälle hat das Ministerium eine Hotline eingerichtet. Die Nummer (0385) 588-7174 ist von Montag bis Freitag von 08:00 bis 17:00 Uhr besetzt.

