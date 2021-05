Corona: Massen-Infektion in Schweriner Arztpraxis? Stand: 01.05.2021 07:01 Uhr Das Gesundheitsamt in Schwerin hat rund 200 Patientinnen und Patienten einer Arztpraxis aufgefordert, sich vorsorglich in Quarantäne zu begeben. Möglicherweise haben sie sich dort mit Corona angesteckt.

Das Gesundheitsamt Schwerin hat rund 200 Patientinnen und Patienten einer chirurgischen Praxis im Ärztehaus in der Johannes- Brahms-Straße im Stadtteil Weststadt gebeten, sich vorsorglich in Quarantäne zu begeben. Sie könnten sich zwischen dem 21. und dem 28. April während des Aufenthalts in der Praxis mit Corona angesteckt haben, teilte die Stadtverwaltung am Freitag mit. Die Stadt wollte die Quarantäne per Allgemeinverfügung auch anordnen und diese als Bekanntmachung auf ihrer Internet-Seite veröffentlichen. Dies ist bislang nicht geschehen.

Direkter Kontakt zu einem Infektionsfall

Wer in der Praxis war, gilt als direkte Kontaktperson zu einem Infektionsfall. Betroffene sollen auf Covid-Symptome achten und sich am Montag beim Gesundheitsamt melden. Die Kontaktpersonen sollen auch möglichst zeitnah getestet werden, so die Stadtverwaltung. Sie können sich entweder am Montag ab 9.00 Uhr an der Bürgerhotline im Stadthaus unter (0385) 545-3333 telefonisch melden oder eine E-Mail an gesundheitsamt@schwerin.de schreiben und so ihre Kontaktdaten übermitteln. Auch der genaue Tag des Praxisbesuchs sei wichtig, damit die Quarantäne individuell bemessen werden kann.





