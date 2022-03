Corona: Masken-Pflicht an den Schulen in MV läuft aus Stand: 06.03.2022 08:32 Uhr In die Schulen in Mecklenburg-Vorpommern zieht wieder etwas Normalität ein. Am Montag fällt die Maskenpflicht im Unterricht am Platz.

Die monatelange Pflicht zum Maskentragen im Unterricht hat an diesem Montag an den Schulen Mecklenburg-Vorpommerns vorerst ein Ende. "Für Schülerinnen und Schüler an ihrem Sitzplatz im Unterricht ist die Maskenpflicht aufgehoben", heißt es in einem Schreiben des Bildungsministeriums an die Schulleitungen. Allerdings empfiehlt das Ministerium "ausdrücklich", eine Mund-Nase-Bedeckung zu tragen. Auch auf dem Pausenhof müssen die Schülerinnen und Schüler weder eine Masken tragen noch einen Mindestabstand einhalten.

Wieder Klassenfahrten buchen

Der Landeselternrat begrüßte die Lockerungen. "Damit wird ein Teil der Normalität an den Schulen wieder hergestellt", sagte der Vorsitzende Kay Czerwinski. Falls es einen Corona-Fall in einer Klasse gibt, müssen die Kinder dort allerdings wieder für fünf Tage Maske tragen und sich täglich auf Corona testen. Weitere Erleichterungen an den Schulen ab Montag betreffen den jahrgangsübergreifenden Unterricht sowie Schulfahrten. So kann zum Beispiel in den Fächern Sport, Musik und Darstellendes Spiel wieder jahrgangsübergreifend unterrichtet werden. Auch Schulsport-Wettbewerbe sind laut Bildungsministerium wieder möglich und Klassenfahrten können wieder gebucht werden. In einem zweiten Lockerungs-Schritt soll vom 21. März an die Zahl der wöchentlichen Corona-Tests in der Schule von drei auf zwei sinken.

Service Bürgertelefone zum Coronavirus Ministerien, Behörden und Verbände in Mecklenburg-Vorpommern haben Bürgertelefone und Hotlines für Fragen zum Coronavirus geschaltet. Hier finden Sie eine Übersicht. mehr

