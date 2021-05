Corona-Lockerungen für vollständig Geimpfte in Kraft Stand: 01.05.2021 10:50 Uhr Menschen in Mecklenburg-Vorpommern, deren zweite Corona-Impfung 14 Tage her ist, sind ab sofort in bestimmten Bereichen negativ Getesteten gleichgestellt.

Vollständig Geimpfte können nach Angaben der Landesregierung Mecklenburg-Vorpommerns laut der geänderten Corona-Landesverordnung ohne negativen Corona-Test wieder zum Friseur, in den Zoo oder in den Baumarkt gehen. Auch das Übernachten in Hotels oder Pensionen aus dienstlichen Gründen ist ohne Corona-Test möglich. Das gleiche gilt für den Besuch von Musik- und Jugendkunstschulen sowie Fahr-, Flug- und Jagdschulen.

Erleichterungen gelten auch in Alten- und Pflegeheimen

Auch in Alten- und Pflegeheimen treten Lockerungen in Kraft. Wer als private oder beruflich als Besucher kommt und vollständig geimpft ist, braucht keinen Coronatest mehr vorweisen, teilte das Sozialministerium mit. Die Pflegerinnen und Pfleger müssen sich nur noch einmal in der Woche testen lassen, wenn sie vollständig geimpft sind. Außerdem können Heimbewohnerinnen und -bewohner ohne Corona-Test in ihrer Unterkunft zum Friseur gehen, ohne einen Test vorweisen, sofern sie vollständig geimpft sind.

6,5 Prozent in Mecklenburg-Vorpommern vollständig geimpft

Bisher haben in Mecklenburg-Vorpommern rund 110.000 Menschen den vollständigen Impfschutz, das sind 6,5 Prozent. Angestrebt ist laut Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD), dass im Mai weitere rund 100.000 Menschen in Mecklenburg-Vorpommern ihre zweite Spritze gegen Covid-19 bekommen. Dann wären zwölf Prozent der Bevölkerung entsprechend geschützt. Zum Nachweis genügten der Impfausweis oder die Impfbescheinigung sowie der Personalausweis.



Service Bürgertelefone zum Coronavirus Ministerien, Behörden und Verbände in Mecklenburg-Vorpommern haben Bürgertelefone und Hotlines für Fragen zum Coronavirus geschaltet. Hier finden Sie eine Übersicht. mehr

