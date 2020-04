Stand: 21.04.2020 12:55 Uhr - NDR 1 Radio MV

Corona: Kein Schüler in MV bleibt in diesem Schuljahr sitzen

In Mecklenburg-Vorpommern werden zum Ende dieses Schuljahres alle Schüler grundsätzlich in die nächsthöhere Klassenstufe versetzt. Das hat Bildungsministerin Bettina Martin (SPD) am Dienstag mitgeteilt. Insbesondere die Schüler, die aufgrund ihrer bisherigen Noten versetzungsgefährdet sind, hätten angesichts der schwierigen Bedingungen im Zuge der Corona-Krise nicht in vollem Umfang die Möglichkeit, ihre Leistung noch auszugleichen, erklärte Martin zur Begründung.

Freiwillige Wiederholung möglich

Der Ministerin zufolge können Schüler aber freiwillig das Schuljahr wiederholen, wenn es fraglich ist, ob sie in der nächsthöheren Jahrgangsstufe erfolgreich mitarbeiten könnten. Diese Entscheidung sollten Eltern in Abstimmung mit der Schule treffen und dazu auf jeden Fall ein Gespräch mit dem Klassenleiter vereinbaren.

Martin: Eltern und Schülern die Sorgen nehmen

Die Schulleitungen im Land wurden demnach über die Regelung informiert. "Viele Schülerinnen und Schüler, aber natürlich auch die Eltern, sind wegen einer eventuell fraglichen Versetzung besorgt. Unser gemeinsames Anliegen ist es, ihnen in dieser schwierigen Situation diese Sorgen zu nehmen", so Martin. Zuvor hatten bereits die Bundesländer Hessen und Nordrhein-Westfalen entschieden, dass Schüler in diesem Jahr nicht sitzen bleiben werden.

