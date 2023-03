Stand: 21.03.2023 06:27 Uhr Corona, Inflation, Ukraine: 1.600 Menschen auf Demos im Land

Um gegen die Corona-Politik, Inflation und den Ukraine-Krieg zu protestieren, sind am Abend laut Polizei landesweit gut 1.600 Menschen auf die Straße gegangen. Die meisten Teilnehmer zählten die Beamten in Rostock mit 275 und Waren, hier waren 230 Menschen dabei. Weitere Versammlungen und Aufzüge gab es unter anderem in Neubrandenburg, Wismar, Greifwald und Ludwigslust. Zwischenfälle hat es laut Polizei nicht gegeben.

