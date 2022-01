Corona-Demos: Polizei laut Gewerkschaft an Belastungsgrenze Stand: 23.01.2022 06:26 Uhr Etwa ein Fünftel aller Polizeibeamten sind an einem Montagabend rund um die Corona-Demos im Land im Einsatz. Dabei steigen die Arbeitsbelastung und die Sorge der Einsatzkräfte vor einer Corona-Infektion, sowie das Aggressionspotential der Demo-Teilnehmer.

von Anna-Lou Beckmann, NDR 1 Radio MV

Seit Wochen gehen jeden Montag in Mecklenburg-Vorpommern tausende Menschen auf die Straße, um gegen die Corona-Politik von Land und Bund zu demonstrieren. Seit November zählte das Innenministerium rund 300 dieser Demonstrationen und Kundgebungen, etwa ein Drittel davon war nicht angemeldet. Fest steht: Die Polizei im Land steht vor einer deutlichen Mehrbelastung. Die Kosten der Einsätze lassen sich laut Innenministerium nicht beziffern

Durchschnittlich 1.100 Polizisten montags in MV im Einsatz

Auf Nachfrage erklärt eine Ministeriumssprecherin, dass an den vergangenen vier Montagabenden durchschnittlich etwa 1.100 Polizisten im Einsatz waren. Das entspricht mehr als jedem Fünften Vollzugsbeamten im Land. Innenminister Christian Pegel (SPD) spricht von einer "großen Herausforderungen", auf die sich die Landespolizei aber "personell und organisatorisch vorbereitet" habe. Sowohl die tägliche Arbeit in den Revieren, die Absicherung der Demos als auch die sonstigen Kontrollen der Corona-Regeln seien gewährleistet. Gleiches bestätigen auch die beiden Polizeipräsidien in Rostock und Neubrandenburg schriftlich. Dort heißt es: "Ermöglichen konnten wir das zum Beispiel durch die Einteilung in Zwölf-Stunden-Dienste (…). Aber selbstverständlich ist das auf Dauer belastend für die Beamten."

Gewerkschaft der Polizei schlägt Alarm wegen "enormer Belastung"

Nachgefragt bei der Gewerkschaft der Polizei klingt die Lage deutlich ernster. Landesvorsitzender Christian Schumacher spricht von einer "enormen Belastung". Die Umstellung von Acht-Stunden- auf Zwölf-Stunden-Schichten sorge dafür, dass "die Kollegen gar nicht mehr aus den Stiefeln rauskommen." Besonders kritisch: Der Großteil der Demos findet gleichzeitig statt. "Damit kommen wir polizeilich an die Grenzen dessen, was wir leisten können", so Schumacher. Außerdem kennzeichne sich jede Demonstration durch eine sehr diffuse Lage. Es bestehe immer das Risiko entweder auf Lücke oder zu üppig zu planen. Der Vorbereitungsaufwand, wie beispielsweise das Sichten von Telegram-Gruppen auf der Suche nach unangemeldeten Demonstrationen, sei immens.

Landespolizei: In 17 Tagen 118 Straftaten unmittelbar auf Corona-Demos

Doch nicht nur im Vorfeld, auch im Nachgang hat die Polizei viel zu tun mit den Demonstrationen. Zu jeder aufgenommen Straftat muss der Ermittlungsvorgang erstellt werden, beispielsweise Zeugenaussagen aufgenommen, und an die Staatsanwaltschaft weitergegeben werden. Allein in den ersten zweieinhalb Wochen des neuen Jahres hatte die Landespolizei fast 120 Straftaten unmittelbar auf Demonstrationen im Land gezählt. Und immer bei Einsätzen dabei: Die Sorge vor der Ansteckung. Laut Schumacher hat es das auf Seiten der Polizei rund um die Demos zum Glück noch nicht gegeben. "Das ist aber doch letztlich eine Frage der Zeit. Schließlich lehnt ein Teil der Teilnehmer die Hygieneregeln ganz bewusst ab."

Corona-Ausbruch bei der Polizei könnte Situation kippen

Schumacher zufolge ist die Arbeit trotz Mehrbelastung derzeit vor allem aus zwei Gründen noch leistbar: Einerseits helfen aktuell - insbesondere in Rostock - Einsatzkräfte der Bundesbereitschaft, aber auch aus anderen Bundesländern, montags hier in Mecklenburg-Vorpommern aus. Andererseits habe es, anders als in anderen Bundesländern, noch keinen großen Corona-Ausbruch bei der Polizei gegeben.

Grüne hoffen auf Lösung in Kooperationsgesprächen

In der Opposition im Landtag zeigt man sich wenig überrascht ob dieser Schilderungen. Dass die 6.200 Polizeistellen im Land, von denen im Koalitionsvertrag die Rede ist, bislang lediglich Wunschdenken von SPD und Linkspartei sind, weiß hier jeder. "Die Situation der Überlastung resultierend aus dem jahrelangem Personalmangel ist eine große Gefahr", so Constanze Oehlrich, innenpolitische Sprecherin der Bündnisgrünen. Sie hofft auf Lösungen in Kooperationsgesprächen zwischen Polizei und Demo-Anmeldern. Es sei denkbar, die Veranstaltungen auf verschiedene Tage aufzuteilen oder aus unterschiedlichen Städten zusammenzulegen. Ähnliche Vorschläge äußerte auch schon Bundesinnenministerin Nancy Faeaser (SPD):

AfD: "Das sind die Kosten der Demokratie"

Weniger Einlenken kommt hingegen von den Freien Demokraten. Ihr innenpolitischer Sprecher David Wulff meint: "Die Beamten tun mir dabei sehr leid, aber das ist kein Grund, weniger Versammlungen zu genehmigen." Das Demonstrationsrecht sei eines der höchsten Güter, das es abzusichern gilt, so Wulff weiter. Ähnlich sich das auch AfD- Fraktionschef Nikolaus Kramer: "Das sind die Kosten der Demokratie." Das Recht auf freie Meinungsäußerung müsse, trotz dünner Personaldecke, gewahrt werden.

Polizei: Entlastung durch Distanzieren von gewaltbereiten Gruppen

Genau das will die Landespolizei auch weiterhin schützen. Gleichzeitig berichten die beiden Polizeipräsidien aber von einem zunehmenden Aggressionspotential bei den Veranstaltungen. Gegen Gewalt einzelner oder ganzer Gruppen werde weiterhin konsequent vorgegangen. Weiter heißt es schriftlich, friedliebende Teilnehmer sollten sich "von gewaltbereiten Teilnehmern, rechtem Klientel und all denen distanzieren, denen es nicht um die Sache sondern um Krawall geht." Das sei ein wichtiger Teil zur Entlastung der Polizei. Schumacher ergänzt mit einem Appell an Schaulustige: "Wenn Polizisten Helme aufziehen, Wasserwerfer auffahren und Lautsprecheransagen zu hören sind, dann ist das nicht die Zeit für Handyvideos. Unbeteiligte Bürger sollten dann gehen und die Beamten agieren lassen."

