Stand: 21.05.2019 15:30 Uhr

Caffier stellt neuen Verfassungsschutzbericht vor

Innenminister Lorenz Caffier (CDU) hat den neuesten Verfassungsschutzbericht für Mecklenburg-Vorpommern vorgelegt. Demnach sind Rechtsextremisten weiter die größte Gefahr für die Demokratie in Mecklenburg-Vorpommern. Nach Angaben von Innenminister Caffier gehören rund 1.500 Personen der rechtsextremen Szene an, die Hälfte davon sei gewaltbereit.

Zahl aktiver Neonazis stabil

Nach Aussage von Caffier sei der Rechtsextremismus die zentrale Herausforderung für die Sicherheitsbehörden in Mecklenburg-Vorpommern - auch wegen der antisemistischen Attacken, der Gewalt gegen Ausländer und der menschenverachtenden Propaganda gegen Migranten. Die Zahl der aktiven Neonazis in der NPD sei zwar von 300 auf 250 gesunken, allerdings waren mehr Rechtsextemisten in lockeren Verbünden aktiv.

Linke Szene gut vernetzt

Auch den linken Extremismus beobachten die Verfassungsschützer mit Sorge. Hier richte sich Gewalt häufig gegen die AfD und ihre Büros. Besorgnisregend sei, dass die Szene sich mehr und mehr bundesweit vernetze.

Clan-Kriminalität in Neubrandenburg

Für die gewaltbereite islamistische Szene sieht der Verfassungsschutz keine Entwarnung. Deutschlandweit bleibe sie die größte Gefahr für die Innere Sicherheit. Die Zahl der radikalen Salafisten sei im Land leicht auf 135 gestiegen. Ein Schwerpunkt sei Neubrandenburg. Dort wachse der Extremismus tschetschenischer Salafisten mit der organisierter Kriminalität zusammen. Bei Drogengeschäften oder Auto-Diebstahl zeige sich bereits eine gewisse Clan-Kriminalität. Die müsse verhindert werden, so Caffier.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | 21.05.2019 | 16:00 Uhr