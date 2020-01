Stand: 30.01.2020 12:34 Uhr - NDR 1 Radio MV

Bundestag hebt Immunität von Karin Strenz auf

Der Bundestag hat am Vormittag die Immunität der CDU-Abgeordneten Karin Strenz aus Lübz (Landkreis Ludwigslust-Parchim) aufgehoben. Hintergrund sind Ermittlungen der Staatsanwaltschaft Frankfurt am Main. Die Ermittler in der hessischen Wirtschaftsmetropole werfen der 52-jährigen CDU-Politikerin Bestechlichkeit vor.

Vorwurf: Geld für pro-aserbaidschanisches Verhalten

Es geht um ihre Verbindungen ins autokratische Aserbaidschan. Sie soll als Mitglied der Parlamentarischen Versammlung des Europarats Geld aus aserbaidschanischen Quellen angenommen haben. Die Ermittler sprechen von mindestens 22.000 Euro. Dafür habe sie sich als Politikerin mit pro-aserbaidschanischem Verhalten hervorgetan, so die Staatsanwaltschaft.

Strenz' Wohnung durchsucht

Beamte des Bundeskriminalamtes (BKA) durchsuchten am Vormittag Wohnungen und Büroräume von Strenz. Die Abgeordnete war für eine Stellungnahme nicht zu erreichen. Im Mittelpunkt der Ermittlungen steht der Ex-CSU-Abgeordnete Eduard Lintner. Der 75-Jährige soll mehrere Millionen Euro aus Aserbaidschan genutzt haben, um Politiker zu bestechen und sie zu einer pro-aserbaidschanischen Haltung zu bewegen.

Ordnungsgeld wegen verspäteter Einkünfte-Meldung

Strenz war zuvor im Zusammenhang mit ihren umstrittenen Geschäftsverbindungen nach Aserbaidschan in die Kritik geraten und musste im vergangenen Jahr bereits ein Ordnungsgeld von knapp 20.000 Euro zahlen. Die Strafe hatte das Präsidium des Bundestags verhängt, weil sie die Einkünfte aus den Geschäften verspätet gemeldet hatte.

Zudem hob der Bundestag die Immunität des AfD-Bundestagsfraktionschefs Alexander Gauland auf. Hintergrund sei der Verdacht auf Steuerhinterziehung, hieß es.

