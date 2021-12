Bürgerbeauftragter zu Corona-Regeln: Menschen "wütender" und "genervter" Stand: 08.12.2021 16:32 Uhr Derzeit ändern sich die Corona-Regeln in einigen Regionen Mecklenburg-Vorpommerns mehrmals in einer Woche. Viele Bürger sind zunehmend "wütender, genervter und gereizter", sagte der Bürgerbeauftragte Matthias Crone bei NDR MV Live. Er richtete einen Appell an die Politik - die Einführung einer "3V-Regel" für mehr Vereinfachung, Vorlauf und Vorausschau.

Nach Angaben Crones geht derzeit bei seinem Team ein "breites Spektrum" an Reaktionen von Bürgern ein. Dies reiche von "radikaler Ablehnung der Corona-Maßnahmen" bis hin zu "Forderungen nach konsequentem, hartem Vorgehen" bei deren Durchsetzung. Aber die meisten Menschen wendeten sich derzeit an ihn, weil sie die komplexen Corona-Regeln inhaltlich nicht nachvollziehen und verstehen könnten, so Crone. "Ich habe den Eindruck, dass insgesamt die Reaktionen wütender, genervter und gereizter geworden sind", so Crone bei NDR MV Live. Das liege zum Einen wohl an der fortschreitenden Dauer der Maßnahmen, aber sicherlich auch an deren Komplexität.

Crone fordert "3V-Regel": Vorausschau, Vorlauf, Vereinfachung

"Das Unverständnis richtet sich meistens erstmal auf bestimmte Regelungen - die die Schule betreffen, den öffentlichen Nahverkehr betreffen, Schließungen betreffen." Nur selten habe jemand das Ganze im Blick. "Aber das ist auch wirklich sehr schwierig", so Crone. Es falle auch ihm persönlich und seinem Team, zu dem auch Juristen zählten, zunehmend schwer, den Überblick bei der mittlerweile auf 190 Seiten angewachsenen Corona-Landesverordnung zu behalten. "Wir brauchen nicht nur eine 3G-Regel. Wir brauchen eine '3V-Regel': Wir brauchen Vorausschau, was nötig ist. Wir brauchen mehr Vorlauf für neue Regelungen und wir brauchen auch Vereinfachung."

Staatskanzlei-Chef verteidigt Corona-Regelwerk

Zugleich zeigte Crone auch ein gewisses Verständnis für die Politik angesichts der Pandemie-Situation, die nahezeu alle Lebensbereiche der Menschen erfasse und ein demtentsprechend komplexes Regelwerk erfordere. Der neue Chef der Staatskanzlei, Patrick Dahlemann (SPD), räumte bei NDR MV Live ein, dass die Corona-Regeln insbesondere durch die neue Corona-Ampel komplexer geworden seien. Experten und die Wirtschaft hätten aber auch gefordert, nicht mehr nur auf die Sieben-Tage-Inzidenz der Neuinfektionen zu schauen, sondern ebenso die Hospitalisierungen und die Auslastung der Intensivstationen in den Blick zu nehmen. Dies mache die Regeln letztlich auch "gerechter", so der SPD-Politiker.

Weitere Informationen Rostocker Weihnachtsmarkt muss schließen Am Mittwoch gilt auf dem größten Weihnachtsmarkt des Landes noch einmal 2G-Plus - am Donnerstag schließt er komplett. mehr

Dahlemann: Schließung des Rostocker Weihnachtsmarktes "folgerichtig"

Die Landesregierung verwende viel Energie darauf, die Regeln den Bürgern zu erklären: "Wir kommunizieren sehr breit. Wir kommunizieren medial. Wir beantworten die Fragen. Wir haben einen breit aufgestellten FAQ-Katalog und wir haben die Seite mv-corona, wo wir für jeden versuchen, nachvollziehbar auch die Regeln einserseits zu erklären und die entsprechende Frage zu beantworten." Die Schließung des Weihnachtsmarktes in Rostock bezeichnete Dahlemann als "folgerichtig". Auch der Weihnachtsmarkt in Neubrandenburg habe geschlossen werden müssen, weil eine Überlastung des Gesundheitssystems drohe. Dies sei nun auch in Rostock der Fall. "Wir sind in einer sehr, sehr ernsten Lage. Und da ist es jetzt nicht das richtige Bild, in Massen bei gebrannten Mandeln und Glühwein durch die Straßen zu schlendern."

Weitere Informationen Leichte Lockerungen bei hohen Corona-Infektionszahlen in MV Vom 9. Dezember ist Training im Vereinssport und in Fitnesstsudios auch dann möglich, wenn ein Landkreis länger als eine Woche im roten Bereich auf der Corona-Karte steht. mehr

Lockerungen für Sport waren "Herzensanliegen" der Landtagsfraktionen

Dahlemann verteidigte auch die Regionalisierung der Corona-Regeln, die dazu führt, dass in den einzelnen Landkreisen und kreisfreien Städten des Bundeslandes unterschiedliche Corona-Maßnahmen gelten. "Wir haben uns ganz bewusst für kreisliche Regeln an der Stelle entschieden, weil wir da auch unterschiedliche Situationen haben." Mit Blick auf die jüngst von der Landesregierung beschlossenen Lockerungen, wonach in mit "Rot-Plus" eingestuften Regionen Sport in Fitnessstudios unter der 2G-Plus-Regel getrieben werden kann, aber Museen und Theater geschlossen bleiben müssen, verwies Dahlemann darauf, dass der Vereinssport den Landtagsfraktionen ein "Herzensanliegen" war. "Dann ist es auch Aufgabe der Landesregierung, ein solches Votum der Landtagsfraktionen umzusetzen." Auch der Bund habe den Sport in eine besondere Kategorie im Bundesinfektionsschutzgesetz eingeordnet. "Die Menschen müssen sich betätigen können." Die Fitnessstudios hätten zudem sehr strenge Hygienekonzepte.

Weitere Informationen Corona-Ticker: SH bietet Covid-Impfung für Kinder ab fünf Jahren an Ab 14. Dezember wird es offene Impfangebote und Termine für die Corona-Impfung von Fünf- bis Elfjährigen geben. Mehr Corona-News im Live-Ticker. mehr

Service Bürgertelefone zum Coronavirus Ministerien, Behörden und Verbände in Mecklenburg-Vorpommern haben Bürgertelefone und Hotlines für Fragen zum Coronavirus geschaltet. Hier finden Sie eine Übersicht. mehr

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Die Nachrichten | 08.12.2021 | 15:45 Uhr