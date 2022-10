Güstrower Bibliothek gewinnt bundesweiten Preis Stand: 22.10.2022 16:37 Uhr Zum ersten Mal gewinnt eine Bibliothek aus Mecklenburg-Vorpommern den bundesweiten Preis "Bibliothek des Jahres in kleinen Kommunen und Regionen". Die Uwe Johnson-Bibliothek in Güstrow (Landkreis Rostock) wurde am Sonnabendnachmittag ausgezeichnet.

Zum dritten Mal ehrt der Deutsche Bibliotheksverband damit auch kleinere Büchereien. Das Konzept mit dem in Güstrow Medienbildung betrieben wird, sei besonders zeitgemäß und vorbildlich, hieß es. Mit ganz vielen Angeboten wie dem Ferien-Lese-Club oder einem Manga-Tag, an dem gezeichnet und gelesen wird, habe sich die Uwe Johnson-Bibliothek in den vergangenen Jahren zu einem attraktiven Ort für die Region entwickelt, so die Jury.

Vom Star-Wars-Lesetag bis zum 3D-Drucker

Speziell für Kinder und Jugendliche gibt es spezielle Themenveranstaltungen wie etwa den Star Wars Reads Day. Darüber hinaus können Nutzer in der "Bibliothek der Dinge" auch Vorlesestifte, 3D-Drucker, Smartboards, Lasercutter, Lernroboter, Spiele sowie Bohrmaschinen oder Instrumente ausleihen. Der Preis ist mit 7.000 Euro dotiert.

Bibliotheken gerade in ländlichen Regionen wichtig

Nach Überzeugung des Jury-Vorsitzenden und Präsidenten des Deutschen Bibliotheksverbandes, Frank Mentrup, kommt gerade in ländlichen Regionen Bibliotheken bei der Versorgung mit Medien und der Förderung von Medienkompetenz eine wichtige Rolle zu. Um in die Region hineinzuwirken, müssten sich Bibliotheken breit aufstellen und mit anderen kooperieren, sagte der Karlsruher SPD-Oberbürgermeister. "Dafür steht die Uwe Johnson-Bibliothek der Barlachstadt Güstrow."

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | 22.10.2022 | 16:00 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Bildung