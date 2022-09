Stand: 16.09.2022 05:27 Uhr Bergrade Dorf: Zwei Schwerverletzte bei Motorradunfall

Bei einem Motorradunfall sind in der Nähe von Parchim zwei Männer schwer verletzt worden. Die beiden 26 Jahre alten Männer waren am Donnerstagabend auf der B321 am Ortseingang Bergrade Dorf aus noch ungeklärter Ursache von der Straße abgekommen. Sie prallten mit ihrem Motorrad gegen eine Leitplanke. Beide Männer wurden schwer, einer von ihnen lebensgefährlich verletzt. Auch ein Rettungshubschrauber kam zum Einsatz.

