Stand: 13.09.2019 12:56 Uhr

MeLa: Bauernverband kritisiert Agrarumweltpaket

Beim Landesbauerntag auf der Agrarmesse MeLa in Mühlengeez (Landkreis Rostock) ist das von der Bundesregierung beschlossene Agrarpaket scharf kritisiert worden. Es setze auf Verbote statt auf Dialog, kritisierte Landesbauernpräsident Detlef Kurreck vor rund 500 Bauern. Kernpunkte des Agrarpakets sind unter anderem das Ende des umstrittenen Pflanzenschutzmittels Glyphosat ab 2024, mehr Schutz für Insekten und ein neues Tierwohlkennzeichen. Jahrelang hätten die Bauern versucht, über Dialog und freiwillige Maßnahmen zu zeigen, dass sie bereit seien für mehr Umweltschutz und Vielfalt in der Natur, so Kurreck.

MeLa 2019: Tiere, Traktoren, Technologien







































Landwirtschaft als Umweltsünder oder Teil der Lösung?

Die Bauern seien frustriert, wenn ein Agrarpaket aus Berlin komme, das allein auf Restriktionen und Verboten beruhe. Wenn nach Umfragen auch 30 Prozent der Befragten eine biologische Landwirtschaft wollten, untermauerten an der Ladentheke nur acht Prozent der Kunden dieses Bekenntnis.

Bauernpräsident überreicht Hacke an Minister

Kurreck hofft, dass noch Änderungen am Agrarpaket möglich sind. Um dem Ärger der Landwirte Ausdruck zu verleihen, überreichte er Landwirtschaftsminister Till Backhaus (SPD) eine Hacke. Er solle diese Bundesumweltministerin Svenja Schulze (SPD) überreichen, damit diese wisse, was sich ohne ausreichenden Einsatz von Pflanzenschutzmitteln ändere. "Vielleicht geht sie mal voran und trainiert schon mal ein bisschen mit der Hacke."

Landwirte sorgen sich um Folgen von Klimawandel NDR//Aktuell - 12.09.2019 16:00 Uhr Ernteausfälle, Trockenheit und Extremwetter machen den Landwirten das Leben schwer. Auch auf der Landwirtschaftsmesse in Mühlengeez war der Klimawandel eines der Top-Themen.







5 bei 1 Bewertungen Mit von 5 Sternen bewerten Vielen Dank. schließen Sie haben bereits abgestimmt. schließen

Bauern warnen vor schmerzhaften Einschnitten

Die geplante Umverteilung der Agrarförderung sei ein schmerzhafter Einschnitt, sagt der Geschäftsführer des Landesbauernverbandes, Martin Piehl. Aufgrund dürrebedingter Einbußen und einer in diesem Jahr durchwachsenen Ernte steckten viele Landwirtschaftsbetriebe in einer wirtschaftlich schwierigen Situation.

Backhaus: Landwirtschaft muss radikal umdenken

Landwirtschaftsminister Backhaus forderte ein radikales Umdenken in der Landwirtschaft zum Schutz von Klima, Arten und Wasser. Für eine ressourcenschonende Bewirtschaftung müsse der Landwirt entsprechend entlohnt werden. Ansätze seien in dem Agrarpaket entwickelt worden. Die ökonomischen Auswirkungen des Agrarpakets habe niemand durchgerechnet, kritisierte dagegen Kurreck. Die Zeche würden am Ende die Landwirte bezahlen.

Videos 05:14 Nordmagazin MeLa in Mühlengeez eröffnet Nordmagazin In Mühlengeez hat die MeLa, die größte Fachausstellung für Landwirtschaft in Norddeutschland mit mehr als 1.000 Ausstellern aus dem In- und Ausland begonnen. Video (05:14 min)

Kritik am Insektenschutzprogramm

Der Verband sieht auch das geplante Insektenschutzprogramm kritisch. Bereits jetzt würden Landwirte in MV auf fast 400.000 Hektar Umweltleistungen erbringen, zum Beispiel mit Blühflächen und einer ökologischen Bewirtschaftung. Ohne gesunde Böden, sauberes Wasser und Biodiversität gebe es auf Dauer keine gute Ernte, meint Backhaus. Um bestehende Probleme angehen zu können, brauche es eine neue Zusammenarbeit von Landwirten und Naturschützern. Pflanzenschutzmittel müssten zielgenauer eingesetzt werden. Dafür brauche es schnelles Internet an jeder Milchkanne.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Die Nachrichten | 13.09.2019 | 07:30 Uhr