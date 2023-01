Stand: 02.01.2023 10:37 Uhr Banzkow: Wolf auf A14 überfahren

Auf der A14 ist bei einem Wildunfall in Höhe Banzkow ist ein Wolf von einem Auto erfasst worden. Der Vorfall ereignete sich laut Polizei in der Nacht zum Sonntag in Fahrtrichtung Ludwigslust. Der Wolf verendete am Unfallort. Am Unfallwagen und einem weiteren Fahrzeug, das über den Kadaver gefahren war, entstanden leichte Schäden. Der Wolf wurde durch die Autobahnmeisterei Fahrbinde geborgen. Ein Wolfsbeauftragter wurde informiert.

