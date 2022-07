Bahn investiert in MV: Diese Bahnhöfe werden modernisiert Stand: 12.07.2022 15:09 Uhr Barrierefreie Zugänge, bessere Informationen für die Reisenden, neue Dächer und Fassaden: Bis 2031 will die Deutsche Bahn (DB) 56 Bahnhöfe in MV erneuern. Zur Finanzierung haben die DB, das Land und die Verkehrsgesellschaft Mecklenburg-Vorpommern mbH (VMV) eine neue Rahmenvereinbarung abgeschlossen.

Insgesamt sollen in den nächsten zehn Jahren 120 Millionen Euro investiert werden, um die Stationen attraktiver für die Reisenden zu machen. Ziel ist es nach Angaben der Bahn, mehr Menschen vom klimafreundlichen Verkehrsmittel Bahn zu überzeugen. "Wir wollen in die Fläche gehen und 56 Bahnhöfe insgesamt modernisieren zusammen mit der Verkehrsgesellchaft und dem Land", sagte Bernd Koch, Vorstandsvorsitzender von DB Station & Service bei NDR MV Live. Koch betonte, dass es auch um Staitonen in kleineren Orten gehe. Ein attraktiver Bahnhof könne das ausschlaggebende Argument sein, vom Auto auf die umweltfreundliche Bahn umzusteigen. "Ich finde es schön, dass wir eine komplett neue Verkehrsstation bauen - Stralsund Süd - zusammen mit der Stadt." Zudem würden in vielen Fällen Bahnsteige verlängert und erneuert, um mehr Platz für zusätzliche Reisende zu schaffen.

Meyer: Reisen soll einfacher, komforabler und sicherer werden

Reinhard Meyer, Minister für Wirtschaft, Infrastruktur, Tourismus und Arbeit des Landes Mecklenburg-Vorpommern sieht eine Verbesserung vor allem für kleine und mittlere Stationen. Es werde somit im ländlichen Raum für viele Reisende einfacher, komfortabler und sicherer: "Bahnhöfe sind wie eine Visitenkarte und vermitteln häufig den ersten Eindruck einer Stadt oder Gemeinde, dementsprechend sind sie zu gestalten. Im Sinne einer modernen, nachhaltigen Mobilität geht es darüber hinaus auch um die Vernetzung der Verkehrsmittel, damit Umsteigen leichter gemacht wird." Laut Meyer profitieren rund 100.000 Reisende von der neuen Vereinbarung.

Auch die Verkehrsgesellschaft Mecklenburg-Vorpommern sieht einen großen Bedarf beim barrierefreien Ausbau und der Modernisierung von Bahnhöfen.

An diesen Bahnhöfen wird gebaut:

Bis voraussichtlich 2025 baut die DB den Bahnhof Ludwigslust barrierefrei aus, so dass Reisende alle Bahnsteige auch per Aufzug erreichen. Stufenfrei erreichbar ist zukünftig der Bahnhof Papendorf. Dort baut die DB die Station in neuer Lage barrierefrei aus. Stralsund Süd erhält einen komplett neuen Bahnhof. Am Bahnhof Warnemünde erneuert die DB die Fassade und das Dach des Bahnhofsgebäudes sowie die Bahnsteigdächer der Gleise 3 und 4. Zudem bekommen Reisende hier neue Toiletten. In Pasewalk Ost, Mönchhagen und Wismar werden Bahnsteige, Beleuchtung und Wetterschutz erneuert. In Bergen (Rügen) und Greifswald Süd werden Bahnsteige verlängert und die Anzeigemonitore modernisisert. Weitere Maßnahmen sind in Planung.

