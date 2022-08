Bärenwald Müritz: Braunbär Otto ist gestorben Stand: 10.08.2022 16:21 Uhr Vor 16 Jahren ist Braunbär Otto in den Bärenwald Müritz gekommen. Nun muss das Schutzzentrum der Tierschutzstiftung "Vier Pfoten" Abschied von ihm nehmen. Dabei ist der Bär älter geworden als in freier Wildbahn üblich.

Stolze 30 Jahre hatte Otto mittlerweile auf dem Buckel und galt damit schon als Greis. Vom Bärenwald Müritz bei Stuer (Landkreis Mecklenburgische Seenplatte) heißt es, dass sich der Braunbär zurückgezogen habe und auf natürlichem Wege gestorben sei. "Wir werden unseren Otto sehr vermissen" , sagt Winnie Rösner, Betriebsleiterin des Bärenwaldes. "Er war ein freundlicher, sanfter Bär und hat uns mit seiner Art viel Freude bereitet."

Zweiter Todesfall innerhalb wengier Wochen

Auf dem 16 Hektar großen Gelände des Bärenwaldes werden jetzt noch zwölf Bären gehalten. Vor zwei Wochen war bereits Braunbärin "Sindi" gestorben. Damit sei es ein trauriger Sommer im Schutzzentrum. Unter dem Ableben von Otto wird auch seine langjährige Gefährtin "Mascha" leiden. "Mascha kennt kein Leben ohne Otto. Für sie wird es eine große Umstellung sein, dass ihr Gefährte nun nicht mehr da ist", sagt Rösner.

Seite an Seite: Otto und Mascha

Obwohl Otto und Mascha nicht verwandt sind, verbindet die beiden eine ganz besondere Geschichte. Sie sind zusammen in einer privaten Haltung in Ostdeutschland aufgewachsen. Dort "vegetierten sie über Jahre in einem winzigen Betongehege" , so die Tierschutzstiftung "Vier Pfoten". Diese Haltungsbedingungen waren alles andere als artgerecht. Der Halter habe daraufhin eingewilligt, die beiden Bären in die Obhut der des Schutzzentrums zu geben - "glücklicherweise" .

Mascha wird nun abgelenkt

2006 konnten die beiden dann in ihr neues Zuhause einziehen und waren von dortan ein beliebtes Duo. Otto ist im Schutzzentrum als "gutmütiger Gentlemen" und "verspielter Besucherliebling" bekannt. Mascha gilt als "selbstbewusst und dominant" und hatte es nicht besonders gern, "wenn Otto durch den Zaun mit anderen Bärinnen flirtet" . Ihre Besonderheit: Sie ist ein Braunbär mit schwarzem Fell. Nun muss Mascha ohne ihren Freund auskommen. Dabei ist sie aber in bester Umgebung. Der Bärenwald Müritz liegt mitten in der Natur im Herzen der Mecklenburgischen Seenplatte. Er ist seit 2006 das größtes Bärenschutzzentrum Westeuropas. Und: "Wir werden uns alle viel Mühe geben, um Mascha von ihrem Verlust abzulenken", so Rösner abschließend.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Die Nachrichten | 10.08.2022 | 16:20 Uhr