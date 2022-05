Badesaison: Rettungsschwimmer wieder im Einsatz Stand: 15.05.2022 09:04 Uhr Mitte Mai beginnt in Mecklenburg-Vorpommern traditionell die Badesaison. An den Stränden der Ostseeküste werden die Rettungstürme besetzt. Auch an den Badestellen im Binnenland ist wieder was los und die ersten Freibäder öffnen.

An der Ostseeküste rund um Rostock hat die Strandsaison bereits begonnen. So haben die Rettungsschwimmer unter anderem in Kühlungsborn ihre Rettungstürme wieder besetzt. Seit heute wird auch der Strand in Warnemünde von ehrenamtlichen Helfern überwacht - an bis zu zwölf Türmen täglich von 9 bis 18 Uhr bis Mitte September. In Warnemünde kommt in diesem Sommer ein zusätzliches Quad zum Einsatz, um schneller zu Einsätzen am Strand zu gelangen.

Hunderte freiwillige Helfer von DRK und DLRG im Einsatz

Es seien genügend Wasserretter einsatzbereit in diesem Jahr, hieß es übereinstimmend von der Wasserwacht des Deutschen Roten Kreuzes (DRK) und der DLRG. Im Rostocker Umland werden knapp 350 Ehrenamtliche an den Strandabschnitten im Einsatz sein - ein Großteil reist aus dem gesamten Bundesgebiet an. Rund 80 Prozent der Helfer sind Jugendliche.

Nachwuchs- und Unterbringungsprobleme

Durch die Corona-Pandemie und dadurch ausgefallene Veranstaltungen fehle es allerdings an Nachwuchs. Darüber hinaus müsse für eine gute Unterbringung der Freiwilligen gesorgt werden, um sie weiterhin halten zu können, betonten DLRG und DRK. Rerik und Kühlungsborn seien beliebte Unterbringungsorte. Auf der anderen Seite hatte die Wasserwacht Magdeburg kürzlich in Aussicht gestellt, nicht mehr nach Rostock zu kommen, sollte sich an ihrer Unterbringung in Markgrafenheide nichts ändern. Die aus Sicht der Wasserwacht unzureichende Unterbringung in Markgrafenheide war zuvor kritisiert worden.

Freibäder öffnen

In der Haff-Müritz-Region sind bereits einige Freibäder geöffnet. Im auf 22 Grad Celsius beheizten Lindenbad in Pasewalk können Schwimmer schon seit Ende April ihre Runden drehen. Das Waldbad in Stavenhagen hat am 7. Mai seine Pforten geöffnet, das Freibad in Friedland eine Woche später. In Waren ist das Volksbad seit heute bewacht, das Naturbad Feisneck und die Badestelle Ecktannen folgen ab dem 4. Juni. Das Augustabad am Neubrandenburger Tollensesee wird ab dem 5. Juni mit Rettungsschwimmern besetzt, der Reitbahnsee soll ab dem 7. Juni überwacht werden. Der Strand in Ueckermünde wird bereits überwacht.

In Torgelow startet heute die Badesaison. Das Heidebad, das vor allem wegen seiner 55 m langen Spaßrutsche beliebt ist, öffnet ab 10 Uhr seine Türen. Eintritts-Karten aus dem Vorjahr bleiben gültig. Auch das Strandbad in Eldena öffnet wieder. In Zinnowitz auf Usedom sind die Rettungstürme schon seit dem 1. Mai besetzt. Auch in den Kaiserbädern Bansin, Ahlbeck und Zinnowitz startete die Wachsaison am 1. Mai und geht bis zum 30. September. Glowe auf Rügen ist ab Mitte Juni besetzt. Das Freibad Kalkwerder am Schweriner See ist von heute an täglich von 12 bis 20 Uhr geöffnet. Die Strände auf Poel werden von Juni bis September von der DLRG bewacht. In Boltenhagen hat die "Wachsaison" der DLRG am 11. Mai begonnen.

