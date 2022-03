Backhaus für regionale Energieversorgung und Klimaschutz Stand: 10.03.2022 14:29 Uhr Mecklenburg-Vorpommerns Klimaschutzminister Till Backhaus (SPD) hat die Abhängigkeit Deutschlands von Energieimporten kritisiert. Außerdem versprach er erste Eckpunkte für ein Klimaschutz-Gesetz zum Ende des Jahres.

"Wir finanzieren mit unserem Energiehunger andere Staaten, darunter Diktaturen, und haben fast keinen Einfluss auf die Herstellung der Energieträger", sagte Backhaus am Donnerstag im Landtag. Regionale Wertschöpfungsketten und eine Reduktion des Energieverbrauchs müssten das Ziel sein. Backhaus betonte, dass MV gute Voraussetzungen für Energieunabhängigkeit mitbringe. Schon heute stelle das Land mehr als doppelt so viel Strom her, wie es selbst verbraucht.

Klimaschutz soll für alle finanzierbar sein

Der Minister wies darauf hin, dass MV in dieser Legislaturperiode ein Klimaschutzgesetz auf den Weg bringen will. Der Gesetzesinitiative soll ein öffentlicher Beteiligungsprozess vorausgehen. Klimaschutz könne nur gelingen, wenn er von der Gesellschaft mitgetragen werde, sagte Backhaus. Er müsse für alle finanzierbar sein, keine sozialen Härten verursachen und eine sichere Energieversorgung für Strom, Wärme und Mobilität bieten.

Backhaus fordert Solaranlagen auf öffentlichen Gebäuden

In diesem Zusammenhang forderte der Minister die Aufnahme des Klimaschutzes in die Landesverfassung. Nur so ließe sich das Ziel der Landesregierung, MV bis 2040 klimaneutral zu machen, erreichen. "Die erste Pflicht wäre doch, auf allen öffentlichen Gebäuden Solaranlagen zu installieren." Auch soll das Gesetz Festlegungen zur Stabilisierung von CO2-Senken, wie Wälder und Moore, treffen.

Opposition kritisiert Pläne zum Klimaschutz

Die Grünen kritisierten die Klimaschutz-Politik als zu schleppend, für die AfD gehen die Bemühungen an der Realität vorbei. Und die CDU meinte, die Regierung plane keine echte Bürgerbeteiligung - vieles sei schon beschlossen.

