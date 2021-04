Backhaus besucht Alt Tellin: Protest vor Brandruine Stand: 30.04.2021 14:48 Uhr Rund einen Monat nach dem Großbrand in der Schweinezuchtanlage Alt Tellin (Kreis Vorpommern-Greifswald) macht sich Landesumweltminister Till Backhaus (SPD) ein Bild vom Brandort. Rund 70 Demonstranten versammelten sich vor der Anlage.

In Alt Tellin trifft sich Agrarminister Backhaus mit dem Betreiber der abgebrannten Ferkelaufzuchtanlage. Vor dem Eingang des Betriebsgeländes standen am frühen Nachmittag rund 70 Demonstranten mit Transparenten wie "Nie wieder Massentierhaltung" und "Tilli abwählen". Sie wollten Backhaus zur Rede stellen, wenn dieser das Gelände wieder verlasse, hieß es.

Greenpeace-Mitglieder klettern auf Futtersilo

Backhaus hatte angekündigt, dass die Zuchtanlage wieder aufgebaut werden könnte - wenn auch kleiner als vor dem Brand. Neun Greenpeace-Mitglieder waren auf ein 20 Meter hohes Futtersilo geklettert und brachten dort zwei überdimensionale Transparente mit der Parole "Schluss mit dem Schweinesystem" an. Die Polizei wolle zunächst nicht dagegen vorgehen, sagte ein Polizist vor Ort. Am Nachmittag wollte Agrarminister Backhaus auch mit Gemeindevertretern von Alt Tellins Nachbarorten Neu Plötz und Plötz ins Gespräch kommen darüber, wie es mit der abgebrannten Schweineaufzuchtanlage weiter gehen kann.

Alt Tellins Bürgermeister will tierwohlgerechtere Anlage

Forderungen, die Anlage überhaupt nicht wieder aufzubauen, waren zuletzt lauter geworden. Der Bürgermeister von Alt Tellin, Frank Karstädt (CDU), sprach sich dafür aus, an dem Standort eine kleinere, tierwohlgerechtere Anlage zu errichten. Für eine solche Anlage hätte die Gemeinde - im Gegensatz zu früher - ein Mitspracherecht, sagte Karstädt am Freitag. Denn dafür müsse es auch einen Bebauungsplan geben, und diesem würde die Gemeinde nur zustimmen, wenn es in ihrem Interesse sei.

Backhaus plädiert für "Stall 4.0"

Nach Einschätzung von Backhaus wird die am 30. März abgebrannte Anlage nach Beratung mit Eigentümern und Betreibern auf andere Art und Weise neu gebaut werden. Man wolle "ganz neue Wege zu gehen", hatte Backhaus erklärt und eine Modellanlage als "Stall 4.0" ins Gespräch gebracht. Dort sollten nur "zwei Großvieheinheiten je Hektar Stallung" nach neuesten wissenschaftlichen Erkenntnissen gehalten werden. In einem Beirat sollten die Gemeinden, der Kreis und Umwelt- und Tierschutzverbände mitarbeiten.

Beim Großbrand waren rund 55.000 Sauen und Ferkel umgekommen. Die Brandursache ist noch unklar. Der Schaden wird von Ermittlern auf 40 Millionen Euro geschätzt.

