BUND fordert Tempolimit von 120 km/h auf Autobahnen Stand: 30.10.2022 16:07 Uhr Die Umweltorganisation BUND in Mecklenburg-Vorpommern fordert angesichts der Energiekrise ein Tempolimit auf Autobahnen. Auch die Höchstgeschwindigkeit auf Landstraßen sollte gesenkt werden.

Das Thema Verkehr in Mecklenburg-Vorpommern und in ganz Deutschland laufe seit Jahrzehnten in die falsche Richtung, sagte die BUND-Landesgeschäftsführerin Corinna Cwielag auf der Landesmitgliederversammlung in Güstrow (Landkreis Rostock). Ein Tempolimit von 120 Kilometern pro Stunde auf Autobahnen fordert ihr Verband. Gerade im Hinblick auf die Energiekrise sei das notwendig.

Langsamer auf Landstraßen

Zusätzlich sei die Absenkung der Höchstgeschwindigkeit auf Landstraßen eine "dringend notwendige und wirksame Maßnahme", so der Beschluss der landesweit 25 BUND-Gruppen. Bundesweit könnten so rund drei Millionen Tonnen CO2 jährlich eingespart werden, der Verkehrsfluss werde verbessert und die Zahl schwerer und tödlicher Unfälle auf Autobahnen könnte deutlich reduziert werden, so die Umweltschützer.

Moorschutz: Jährlich 8.000 Hektar wiedervernässen

Auch auf den Schutz der für das Klima wichtigen Moore will der Landesverband im kommenden Jahr einen Schwerpunkt legen. Trockenlegungen zugunsten der Landwirtschaft müssten beendet und jährlich mindestens 8.000 Hektar Moore in Mecklenburg-Vorpommern wiedervernässt werden.

