BUGA-Brief: Rostocks OB Madsen beschwert sich über Minister

Stand: 31.05.2022 13:32 Uhr

Es kracht zwischen der Landesregierung und dem Rostocker Oberbürgermeister in Sachen BUGA 2025. Claus Ruhe Madsen (parteilos) hat sich in einem persönlichen Brief, der dem NDR vorliegt, an Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) massiv über BUGA-Fördermittel-Koordinator und Agrarminister Till Backhaus (SPD) beschwert.