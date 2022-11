Stand: 01.11.2022 14:50 Uhr B105 nach Unfall für drei Stunden voll gesperrt

Nach einem Unfall zwischen Stralsund und Greifswald musste die B105 am Dienstagvormittag für mehr als drei Stunden voll gesperrt werden. Ein 73-Jähriger hatte beim Abbiegen nach links in Richtung Stahlborde ein entgegenkommendes Fahrzeug übersehen, in dem eine 69-jährige Fahrerin und ein 72-jähriger Beifahrer saßen. Die beiden Fahrzeugführer wurden schwer verletzt, der Beifahrer leicht. Den Schaden schätzte die Polizei auf 8.500 Euro.

