Autozulieferer Flamm Aerotec schließt Werk in Laage

Der Automobilzulieferer Flamm Aerotec wird sein Werk in Laage (Landkreis Rostock) mit 100 Beschäftigten zum Jahresende schließen. Das Unternehmen arbeite seit Jahren im Minus. teilte Flamm Aerotec am Dienstag mit. Nun sei die ohnehin angespannte Geschäftslage in der Automobilindustrie durch die Corona-Krise noch verschärft worden.

Keine Perspektive für Standort

Das Unternehmen rechnet mittelfristig mit einem Absatzrückgang von bis zu 50 Prozent, mittelfristig sei mit etwa 20 Prozent Rückgang zu rechnen, begründete Aerotec den Schritt. Nach einer Marktanalyse und Gesprächen mit Kunden sei klar geworden, dass der Standort in Laage keine positive Perspektive mehr entwickeln könne, hieß es. Das seit 24 Jahre bestehende Werk produziert unter anderem Sicherheitskomponenten für hydraulische Bremssysteme und liefert an renommierte Unternehmen der Automobilindustrie.

Gespräche mit Betriebsrat anberaumt

Die Schließung des Standortes Rostock-Laage soll jedoch keine Auswirkungen auf den Standort von Flamm Aerotec in Schwerin haben, hieß es. Den Angaben zufolge plant die Geschäftsführung Gespräche mit dem Betriebsrat, um eine sozialverträgliche Lösung für die Beschäftigten zu finden.

