Ausbau der Ostsee-Pipeline wieder im Gespräch

- Gesamtinvestitionen: 7,4 Milliarden Euro

- Bauzeit: April 2010 bis Oktober 2012

- Länge: 1.224 Kilometer

- Ausgangspunkt: Wyborg an der russischen Ostseeküste an der Grenze zu Finnland

- Endpunkt: Lubmin bei Greifswald in Mecklenburg-Vorpommern

- Betreiber: Nord Stream AG

- Betrieb: Erster Pipelinestrang seit November 2011; zweiter Strang seit Oktober 2012

- Kapazität: Durch die zwei Röhren werden bis zu 55 Milliarden Kubikmeter Erdgas im Jahr geliefert

- Die Pipelines liegen auf dem Meeresboden auf, an manchen Stellen waren Aufschüttungen aus Gesteinsbrocken und grobem Kies notwendig