Apotheker in Mecklenburg-Vorpommern erhalten Impf-Schulung Stand: 29.01.2022 08:00 Uhr Apotheker aus ganz Mecklenburg-Vorpommern erhalten ab heute in Rostock eine Schulung zum Impfen. Insgesamt bietet die Apothekerkammer des Landes fünf Kurse an, in denen es um die praktische Umsetzung der Impfungen geht.

Die Angebote und auch vier weitere Schulungen sind bereits jetzt komplett ausgebucht. Es wird jedoch noch einige Zeit dauern, bis man sich wirklich in Apotheken immunisieren lassen kann.

Bisher nicht genug Impfstoff vorhanden

Im Moment ist es vor allem noch das Impfstoffkontingent, das Apotheker beim Impfen ausbremst. Damit werden derzeit vor allem die Impfzentren und Hausärzte versorgt. Der Geschäftsführer der Apothekerkammer, Bernd Stahlhacke, betonte, dass das Schulungsangebot jedoch einen Vorlauf schaffen soll. Bis Mitte 2022 werden dann etwa 125 Apotheken im Land in der Lage sein, Impfungen anzubieten. Bis dahin könnte dann auch der Nachschub an Impfstoff ausreichen, um diese zu beliefern.

Gedacht ist das Angebot vor allem für jüngere Menschen, die noch keinen Hausarzt haben und Impfzentren nicht so attraktiv finden. Für sie könnte eine Impfung in der Apotheke in absehbarer Zeit eine gute Alternative sein.

Service Bürgertelefone zum Coronavirus Ministerien, Behörden und Verbände in Mecklenburg-Vorpommern haben Bürgertelefone und Hotlines für Fragen zum Coronavirus geschaltet. Hier finden Sie eine Übersicht. mehr

