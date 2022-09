Stand: 19.09.2022 19:02 Uhr Anklam: Polizei ehrt "stille Helden"

Am "Tag der Zivilcourage" hat die Polizei in Anklam (Kreis Vorpommern-Greifswald) fünf Frauen und Männer für ihr mutiges Einschreiten bei Straftaten geehrt. Einer dieser "stillen Helden" hatte im April mit seinem Hund in Torgelow einen Täter gestellt, der in einem Waldstück versucht hatte, eine Frau zu vergewaltigen. Ein anderer schrie im Januar in Ahlbeck auf Usedom einen brutalen Handtaschenräuber so lange an, bis dieser von einer älteren Frau abließ und ohne Beute floh. Eine der geehrten Frauen hatte im Juni einen Zehnjährigen gestoppt, der mit dem Auto seines Vaters durch Wolgast fuhr und bereits mehrere Fahrzeuge beschädigt hatte.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Nachrichten aus Mecklenburg-Vorpommern | 19.09.2022 | 18:32 Uhr